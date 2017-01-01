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Trafik Haftası etkinliklerinde büyükşehir standı büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stant hem vatandaşlardan hem de öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan jandarma, il emniyet müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesinin stantlarını gezen protokol üyeleri yetkililerden stantlarda yer alan trafik işaret, araç ve gereçleri hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin trafik standını gezen protokol üyeleri belediyenin hizmetleri hakkında Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam'dan bilgi aldı.

Etkinlikte stantların gezilmesinin ardından senaryo gereği motosiklet ve otomobilin karıştığı kazadaki yaralılara 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği bir de tatbikat gerçekleştirildi.

(SC-Y)



08.05.2017 13:53:06 TSI

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