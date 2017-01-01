YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yazgı, OSB yolundaki çalışmaları denetledi

Başkan Yazgı, OSB yolundaki çalışmaları denetledi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da ağır tonajlı araçların geçmesi ve olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda Aksaray Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aksaray Belediyesi, Aksaray Organize Sanayi Bölgesine giden yolunda sertleştirme ve zemin iyileştirme çalışmasını sürdürüyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Organize Sanayi Bölgesinde devam eden zemin iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yazgı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Organize yolunda belediyemiz olarak şuan zemin iyileştirme çalışması yapılmaktadır. Daha sonra belediyemiz tarafından burada üst temel, alt temel, bükümlü temel, binder aşınma olarak 4-5 tabaka asfalt atılacak. Şuan zemin iyileştirme çalışması bitme aşamasındadır. Daha sonra havanın ısınmasına müteakip diğer üst asfalt kaplamalar da yapılacaktır. Tabi burada araç sayımı yapmak suretiyle nasıl bir asfalt atılırsa daha kaliteli sonuç elde edilir diye çalışmalar yapıldı. Hem kendi laboratuvarımızda hem de üniversite ile yaptığımız iş birliği sonucunda gerçekleştirdiğimiz çalışma var. İnşallah yapılan çalışmalar neticesinde OSB yolunu en iyi şekilde asfaltlayarak hizmete sunacağız" dedi.

(YC-AH-Y)



08.05.2017 13:53:30 TSI

NNNN

