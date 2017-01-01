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"Akdam Henis Koşuları" yapıldı

- 15 kilometrelik mesafeyi başarıyla tamamlayan Koray Het, birinci olurken, Melih Özcan ikinci ve Murat Mazı üçüncü oldu

- Sporculara yarışın gerçekleştiği yolun belirli aralıklarına kurulan tezgahlarda dilim portakal ve su ikramında bulunuldu



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde (Köyü) "Akdam Henis Koşuları"nin ikincisi düzenlendi.

Köy halkının da destek verdiği yarışlar için köy meydanında koşu standı kurularak organizasyon hazırlıkları yapıldı.

Çevre il ve ilçelerden gelenler ile 300'ün üzerinde sporcu yarıştı. Her yaş kategorisinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarış 5 kilometre ve 15 kilometre olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlendi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmacılar startın verilmesi ile birlikte köy meydanından 15 kilometrelik maratona başladı. Maratona katılan sporcular zorlu tepelerden ve yol güzergahında koşularını gerçekleştirdiler. Sporculara yarışın gerçekleştiği yolun belirli aralıklarına kurulan tezgahlarda dilim portakal ve su ikramında bulunuldu.

15 kilometrelik mesafeyi başarıyla tamamlayan Koray Het, birinci olurken, Melih Özcan ikinci ve Murat Mazı üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan her sporcu madalya ile ödüllendirilirken birinciye 400, ikinciye 300 ve üçüncüye de 200 TL para ödülü verildi.

Dereceye giren sporculara köylüler yoğun bir tezahürat ve alkış desteğinde bulundular. Yine maratona katılan sporculara köy halkı tarafından ikramlarda da bulunuldu.

(EMR-Y)



08.05.2017 13:55:26 TSI

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