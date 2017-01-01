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Öğretmen adayları matematiği eğlenceli hale getirdi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi (EEF) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında ortaokul öğrencilerine matematiği sevdirmek için proje düzenledi.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri EEF öğrencileri Burak Ayyıldız, Çiğdem Dursun, Merve Nur Polat, Gamze Gezer, Gamze Özen, Merve Türkel, Gizem Karataş ve Burcu Karataş'ın Doç. Dr. İlhan Karataş danışmanlığında gerçekleştirdikleri matematik köşem adlı proje ile hem öğretmenleri hem de öğrencileri heyecanlandırdı. Kdz. Ereğli'deki Armutçuk Orta Okulu'nda projelerini gerçekleştiren üniversite öğrencileri, minik kardeşlerine matematiği eğlenerek öğretmek ve matematiğe karşı olan ön yargılarını kırmalarını sağlamaya çalıştı. Okul kütüphanesinin belirli bir bölümünü matematiğe ayırarak öğrencilerin ve öğretmenlerin ilgisini çeken materyal, oyun, test kitapları, eğlenceli ve öğretici matematik okuma kitapları ile bir matematik köşesi oluşturan öğretmen adayları, bu köşeyi öğrencilere tanıtarak onlarla keyifli ve öğretici vakit geçirdi. Öğrenciler ile birlikte okuma kitaplarını inceleyip eğitici oyunlar oynayıp matematik öğreten öğretmen adayları öğrencilerin zeka oyunları ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yönde etkilemeye çalıştı. Projede ortaya konulan oyunlar ve matematik köşesi ortaokul öğrencilerinin de beğenisini topladı.

Projenin her aşamasına destek veren Armutçuk Ortaokulu Müdürü Ali Turan öğretmen adaylarına okullarını seçtikleri için teşekkür etti. Turan projeyle ilgili olarak "Okulumuzda fakülte öğrencilerinin yaptığı çalışma oldukça başarılı geçmiştir. Meslektaşım olarak kabul ettiğim öğrencilere hayatlarında başarılar diler gelecekte yurdumuza bir eğitimci olarak en iyi hizmetleri vereceklerine inanarak yolları açık olsun diyorum" dedi.

Okulun matematik öğretmeni Elif Gün ise öğretmen adayı meslektaşlarının öğrencilerine matematik köşesi oluşturup dersi sevdirecek materyaller getirdikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti. Gün konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerine okulumuz kütüphanesine kazandırdıkları matematik kitapları eğitici matematik oyunları ve ders araç gereçleri için çok teşekkür ederim. Hepsi ayrı ayrı çocuklar için eğitici oyunlar, kitaplar da çocukların ders başarılarını arttırmak için oldukça gerekli. Ders araç gereçleri de derste görsel olarak kullanabileceğim çocukların gördüklerini daha iyi anlamalarını sağlayacak ve benim oldukça işime yarayacak. Kendim ve okulum adına çok teşekkür ederim ve başarılar dilerim."

Kdz. Ereğli'deki Armutçuk Orta Okulu'nda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmeni Uğur Doğan da proje kapsamında öğretmen adaylarının düzenlediği etkinliklerin öğrencileri heyecanlandırdığını ve kendilerine çok faydalı olacağına inandığını dile getirdi. Doğan, öğrencilere verilen eşyalar, oyunlar, kitaplar ve etkinlikleri için EEF öğrencilerine teşekkür etti.

(VK-OA-Y)



08.05.2017 13:56:45 TSI

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