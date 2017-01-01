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Domates zammı lokantacıları kara kara düşündürüyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:48
Domates zammı lokantacıları kara kara düşündürüyor
Domates zammı lokantacıları kara kara düşündürüyor

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Malatya'da domatesin fiyatının 7 liraya kadar çıkması lokantacıları kara kara düşündürüyor. Lokantacılar yükselen fiyatların bir an önce düşmesini bekliyor.
Son dönemlerde domateste yaşanan zamlar hem alıcıları hem de satıcıları mağdur ederken lokantacılar da yükselen fiyatlara karşı farklı yöntemler deniyor.
Malatya'da lokantacılık yapan Hacı Doğru, fiyatların çok ani yükseldiğini ve bu durumun kendilerini çok mağdur ettiğini söyledi. Yemeklerde ve salatada domates kullanmakta zorlandıklarını kaydeden Doğru, domatesin eksikliğini farklı sebzelerle doldurmaya çalıştıklarını belirti. Bazı müşterilerinin 'Salatada neden domates az' diye kendilerine sorduğunu söyleyen Doğru, "Fiyatlar çok yüksek, müşterilerimizin bu sorusuna cevap veremiyoruz. Bazı müşterilerimiz salatada domates az olduğu için kalkıp gidiyor. Bizim bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesi lazım. inşallah fiyatlar bir an önce düşer biz de rahatlarız vatandaşlar da" diye konuştu. Domateste yaşanan zam lokantacıların yanında pazar esnafını da mağdur ederken, esnaflar yaşanan zamdan dolayı satış yapamadıklarını söylediler.
Zamların nedenini bilmediklerini belirten esnaflar fiyatların bir an önce düşmesini istedi.
(BT-SD-Y)

08.05.2017 13:56:53 TSI
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