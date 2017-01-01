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Hasköy'ün çehresi değişiyor



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy Belediye Başkanlığı tarafından son 4 yılda yapılan çalışmalarla ilçenin çehresi değişti.

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, son 4 yılda yapılan yatırım ve çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Asfaltlama ve kilitli parke taşı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Özen, 2018 yılına kadar ilçe genelinde stabilize yolun kalmayacağını ve tüm yolların sıcak asfalt ve kilitli parke taşıyla buluşacağının müjdesini verdi. İlçe merkezinden geçen Hasköy Çayı'nda DSİ tarafından sürdürülen ıslah çalışmalarının da tamamlanmasıyla rekreasyon çalışmalarına geçileceğini ifade eden Başkan Özen, vatandaşlar için yeni dinlenme alanları ve 14 bin metrekarelik yeşil alan ayıracaklarını söyledi. Yağışların durmasının ardından yol çalışmalarına geçeceklerini ifade eden Başkan Özen, "İlçemiz genelinde 120 bin metrekare kilitli parke taşı ve sıcak asfalt yol çalışmamız geçen yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde de devam edecektir. 2014 yılından bu yana 75 kilometre yolumuzun tamamı stabilizeydi. Bu yollarımızda 2014'ten bu yana 87 kilometre altyapı çalışması, 320 bin metrekare kilitli parke taşı ve 70 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yürüttük. Bu kapsamda yılsonuna kadar 440 bin metrekare yolu tamamlamış olacağız. Yol medeniyettir düsturu ile hareket ederek, ilçemiz genelinde bulunan tüm yolları imkanlarımız dahilinde tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah 2018 yılına kadar Hasköy ilçemizde sıcak asfaltsız ve kilitli parke taşsız herhangi bir yolumuz kalmayacaktır" dedi.



"Hasköy'ün 100 yıllık içme suyu sorunu çözülüyor"

Alparslan-2 projesiyle içme suyu sorununun çözüme kavuşacağı müjdesini veren Başkan Özen, "Hasköy'ün yıllardan beri süren içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunu Alparslan-2 Barajı'ndan temin edeceğiz. 100 yıldır ilçemizin en büyük sıkıntıları arasında yer alan içme suyu problemi de 2018 yılı içerisinde çözüme kavuşacak ve inşallah 2019 yılı içerisinde musluklarımızdan akmış olacak. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda depolama çalışmalarımız olacak. Bunun yanında bir diğer müjdemiz ise, ilçemize çok yakın bir alanda toplanan katı atık alanının buradan başka bir noktaya aktarılmasıdır. Muş Belediyeler Birliği tarafından alınan karar ile burada toplanan çöpler transfer tesisi olan treylerle başka bir noktaya taşınacak. Böylelikle ilçemiz bu çöp alanından da kurtulmuş olacaktır. Bununla ilgili çalışmaların da takipçisiyiz. 2015 yılından bu yana mahalle, sokak, okul çevreleri, resmi kurumlar ve evlerin önü olmak üzere 555 çöp konteyneri dağıtmış bulunmaktayız. Belirli noktalara bırakılan çöp konteynerleri, belediye temizlik personellerimiz tarafından belirli saatlerde boşaltılıyor. İlçe halkımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

(UU-MSA-Y)



08.05.2017 13:57:12 TSI

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