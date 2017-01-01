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NEÜ'de İç Hastalıkları Günleri düzenlendi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı personeli ve öğrencilere yönelik, "İç Hastalıkları Günleri" gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Yılmaz Selçuk iç hastalıkları bünyesinde bilgi güncelleme maksadıyla yapılan ilk toplantının olduğunu belirterek, "Bu toplantının konularını seçerken güncel ve gelişmiş ülkelerde yapılan toplantılardan esinlendik. Daha sonra asistan arkadaşlarımız arasında anket düzenleyerek, hocalarımızla da akademik kurulda görüşerek toplantıda üzerinde duracağımız konuları belirledik. Toplantının yararlı geçmesini diliyor ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.



"Öğrencilerimizin yüzde 84'ü uzmanlık programına yerleşiyor"

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ise, Meram Tıp Fakültesi'nin bir bilim ocağı olduğunu ifade ederek, "Yetiştirdiğimiz öğrencilerin yüzde 84'ü bir uzmanlık programına yerleşiyor. Bu mutluluk verici bir şey. Dekanlık olarak bilimsel çalışmalara ışık tutmamız, yön vermemiz gerekir. Onun için bu programa destek veriyoruz ve devamının gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, mezuniyet sonrası güncelleme ve bilgilendirme toplantılarının bölgede geciktiğini dile getirerek, "Bölgenin buna ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı bundan sonra inşallah sürdürülebilirliğini sağlayarak başarılı bir şekilde yürütmüş oluruz. Son dönemde bilginin aşırı hızlı şekilde hem üretilmesi hem dolaşıma girmiş olmasıyla birlikte bilginin kullanılamadan tüketildiği süreci yaşıyoruz. Bilginin bu kadar çabuk eskitilmesinden kaynaklanan birçok sorun da beraberinde geliyor. Bunu belki hastaya yansıtmıyoruz ama kurumsal olarak kendi içimizde, çalışmalarımızda ve işlemleri yaparken hem lisans hem lisansüstü eğitimde bir hayli zorluklar yaşıyoruz. Geçmişte genel dahiliyenin yürütmüş olduğu işlevin bir çok farklı kürsü tarafından yürütülüyor olmasının ortaya koyduğu avantaj ve dezavantajlarıyla beraber, yenilikler, değişimler bu toplantılarla güncellenmiş olacak. Bu toplantılarla biz üniversite, fakülte ve kürsü olarak bir görevimizi daha yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Program, alanında uzman doktorların sunumlarını gerçekleştirdiği oturumlarla devam etti.

(BG-AH-Y)



08.05.2017 13:59:01 TSI

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