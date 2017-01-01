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Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantıları sona erdi

- Meclis, Özdenoğlu ve Balyemez Konaklarının satışına onay verdi

- Yeşildere köy konağı Gümüşhane Üniversitesine tahsis edildi

- İl Özel İdaresi'nin 2016 yılı kesin hesabı kabul edildi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz Salı günü başlayan toplantıları bugün yapılan toplantıyla sona erdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile ilgili birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda önemli kararlara imza atıldı.

Toplantıda ilk olarak Kelkit ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için oluşturulacak yönetim giderlerinin İl Özel İdaresi tarafından karşılanması konulu madde kabul edildi.



Özdenoğlu ve Balyemez Konaklarının satışına onay verildi

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Balyemez ve Özdenoğlu konaklarının satışlarının yapılmasıyla ilgili gündem maddesi ise İmar ve Bayındırlık ile Kültür ve Turizm komisyonlarında hazırlanan raporlar eşliğinde görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Güvendi, yaptıkları çalışma sonucunda tescilli kültür ve tabiat varlıklarının Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağına dair kanunda hüküm olduğunu hatırlatarak, bu bağlamda Bakanlığın izin vermesi halinde satışının uygun görüldüğünü söyledi. Yapılan oylamada mevcudun oy çokluğu ile gündem maddesi kabul edildi.



Yeşildere köy konağı Gümüşhane Üniversitesine tahsis edildi

İl Özel İdaresi tarafından DOKA kaynaklarıyla restore ettirilen merkez Yeşildere köyündeki tarihi konağın Gümüşhane Üniversitesine tahsisiyle ilgili gündem maddesinin görüşülmesi sonucunda ise üniversiteye turizm fakültesi uygulama alanı, kısmi zamanlı butik otel, güzel sanatlar sergi ve yerel ürünler teşhir salonu olarak kullanılmak üzere bahse konu binanın 20 yıllığına tahsis edilmesine karar verildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Süleymaniye Mahallesinde Maden Müzesi olarak restore ettirilen konağın Gümüşhane Üniversitesi adına tahsisi konusu kabul edilirken, Köse ilçesi Gökçe köyü mevkiinde bir firma tarafından kurulması planlanan lisanssız güneş enerjisi santraliyle (GES) ilgili hazırlanan imar planı İmar ve Bayındırlık ile Çevre komisyonuna havale edildi.

Toplantıda son olarak İl Özel İdaresi'nin 2016 yılı kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi.

(RE-ÖS-Y)



08.05.2017 14:00:55 TSI

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