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'Başarının sırrı' konferansına yoğun ilgi



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından LYS sınavlarına girecek üniversite adayları ve ailelerine yönelik düzenlenen konferans büyük ilgi gördü. Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'ın verdiği konferansa yaklaşık bin kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen "Bilinçli Aile ve Başarının Sırrı" konferansında Malatyalılar salonu hınca hınç doldurdu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen konferansta Sıtkı Aslanhan, öğrencilerin eğitim hayatında aile içi iletişimin önemine vurgu yaptı. Konferansta çeşitli örneklerle aile hayatının başarı üzerindeki etkisine işaret eden Aslanhan, hayattaki her durumda samimiyetin gereğine değindi. Çocukların günümüzde teknoloji bağımlısı olduğuna da işaret eden Aslanhan, ailenin çocuklarına gereği kadar zaman ayırmalarının önemini anlattı.

Konferans sonunda Aslanhan, kitaplarını da imzaladı.

(CÖ-SD-Y)



08.05.2017 14:01:41 TSI

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