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Aksaray'da Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da bu yıl 12.'si düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Helvadere beldesinde kutlandı.

Aksaray'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 12. düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı merkeze bağlı Helvadere beldesinde kutlandı.

Hasandağı şenlik alanında düzenlenen kutlama programında bir konuşma yapan Vali Aykut Pekmez, milleti millet yapan en önemli değerlerden birisinin ortak geleneklere sahip olması olduğunu söyledi. Hıdırellez'in Orta Asya'dan beri sürdürülen bir gelenek olduğunu ifade eden Vali Pekmez, "Hıdırellez bu ortak geleneklerimizden ve sürdürdüğümüz geleneklerden bir tanesi. Bugün kıştan çıkmanın, toprağın uyanması ile bolluğun bereketin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Bugün insanlarımız bir araya gelerek hasret gideriyor. Birbirini tanımayan insanlarımız bu vesile ile bir araya geliyor. Bu birlik ve beraberliğimiz pekişmesi için önemli bir etken" dedi.

Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti ise, baharın geldiğini gösteren bu günün önemli bir kültür olduğunu kaydetti. Bu yılın bol ve bereketli bir yıl olması temennisinde bulunan Serdengeçti, "Baharın gelişini kutluyoruz. Bu kadar güzellikleri yeşili, dağları ovaları kimin yarattığını düşünerek tefekkür edelim ve Allah'a şükür edelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi, Hıdırellez şenliklerinin geleneksel yarışmalarından halat çekme, çuval yarışları ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Halk ozanları ve yöresel sanatçıların müzik dinletileri ile devam eden kutlamalarda geleneksel yumurta tokuşturma yapıldı. Kutlamalarda vatandaşlar halay çekerek yöresel halk oyunlarını oynadı.

Kutlamalara, Vali Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Helvadere Belediye Başkanı Hüseyin Akyol, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, belde belediye başkanları ile çevre köylerden binlerce vatandaş katıldı.

(YC-AH-Y)



08.05.2017 14:02:34 TSI

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