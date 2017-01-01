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Uluslararası Nakliyeciler TIR EPD Sistemi hakkında bilgilendirildi

- GTO'dan nakliye sektörüne yeni yol haritası



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odasında üyeleri bilgilendirmeye yönelik toplantılar devam ediyor.

Bu çerçevede son olarak 25 Nisan 2017 tarihinden itibaren ülkemizde ilk kez uygulanmaya başlanan TIR EPD sistemi hakkında Tır karnesi sisteminde yeralan ve uluslararası nakliye sektöründe faaliyet gösteren firmalar bilgilendirildi. Bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu üyesi Kamil Tosun, Avrupa Birliği mevzuatı gereği (TIR EPD) elektronik ön beyan , giriş/çıkış özet beyan uygulamasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Uluslararası nakliye sektörünün Gaziantep'in gelişimine önemli katkı sağladığını ifade eden GTO Yönetim Kurulu üyesi Kamil Tosun, "Odamız üyesi TIR Karnehamillerinin elektronik önbeyan/giriş/çıkış özet beyan işlemlerine imkan tanıyan TIR EPD sistemine ilişkin yeni gelişmeler hakkında bilgilendirme kamacıyla TOBB işbirliği ile böyle bir toplantıyı gerçekleştirdik. Gaziantep üreten, ürettiğini satmaya çalışan bir kent. Gaziantep'in üretimine, ihracatına kentimizin en eski ve sürekli gelişen, değişime ayak uyduran uluslararası nakliye sektörü önemli katkılar sağlıyor. TIR Sistemi Kefaleti altında, 1997 yılından buyana TIR Karnesi işlemleri Odamız tarafından yapılmaktadır. 150 uluslararası taşımacılık firması Odamızdan TIR karnesi kullanmaktadır" dedi.

GTO Yönetim Kurulu üyesi Kamil Tosun, Ortadoğu'da ve özellikle Suriye'de yaşanan siyasi karışıklıkların bölgeyi ve nakliye sektörünü etkilediğini sözlerine ekledi.

Bilgilendirme toplantısına TOBB TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğünden konuşmacı olarak katılan Uzman Yardımcısı Ahmet Karakaş tarafından TIR EPD sisteminin faydaları, kullanım istatistikleri ve sisteme başvuru yolları hakkında ayrıntılı bilgi verilirken, sistemin işleyişi uygulamalı olarak gösterildi. Bilgilendirme Toplantısı soru-cevap kısmı ile sona erdi.

(LO-SD-Y)



08.05.2017 14:04:42 TSI

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