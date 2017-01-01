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Tekirdağ'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ - Yakup Güler

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) katılımıyla "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesi Tuğlalı Park'taki etkinliğe Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülferah Güral, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Alay Komutanı Albay Erdal Eren, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Dönmez ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürü Murat Tabak bir konuşma yaparak, hafta kapsamında insanların birbirine saygı duyduğu bir trafik bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.

Tabak'ın konuşmasının ardından Vali Mehmet Ceylan tarafından, Yılın Trafik Polisi Rıdvan Kesici, Yılın Trafik Jandarması Uğur Palancı ve Yılın Şoförü Kamil Işık'a, ödülleri verildi.

Etkinlik kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri tarafından bir kaza senaryosu canlandırılarak, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Soykırlı'nın anlatımıyla ilk yardımın nasıl yapılması ve acil durumlarda gerekenler uygulamalı şekilde vatandaşlara ve öğrencilere anlatıldı.

Trafik polisi üniforması giyen ilköğretim öğrencilerine trafikte uyulması gereken kurallar ve davranışlarla ilgili bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.

Bazı vatandaşların, Emniyet Müdürlüğüne ait kaza similasyon aracına bindirilerek kaza anında emniyet kemeri takılmadığı zaman yaşananların uygulamalı olarak gösterilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

(YG-SÜ-Y)



08.05.2017 14:05:12 TSI

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