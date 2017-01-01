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Adana'da Çerkes gecesi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Çerkes Kültür Derneği'nin 50. yılı kutlamaları kapsamında Çukurova Kongre Merkezinde sezon sonu gecesi düzenledi.

Etkinlikte konuşan Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı İsmail Güneş, 1864'yılından bu yana aynı kaderi, aynı coğrafyayı paylaşan Çerkes halkının kültürünün yakından tanınması amacıyla bu tür gecelerin önemli fırsatlar oluşturduğunu ve kenti oluşturan tüm dinamiklerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti. Güneş, 50 yıllık sivil toplum deneyimi ile kentin yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda işbirliği içerisinde olduklarını ve katkı sunmak istediklerini kaydetti.

Gecede Adana Çerkes Kültür Derneği gençlik ekibi Sozrash ve minikler ekibi Nelkut dansları ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Gecede anneler ve babalardan oluşan İkinci Bahar ekibinin gösterisi ise izleyiciler tarafından alkış aldı. Gecenin sonunda sahne alan Çerkes müziği sanatçılarından Azmi Toğuzata şarkıları ile izleyicileri coşturdu.

Geceye CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Eşli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel'in eşi Yasemin Genel, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan, Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Kahramanmaraş Kafkas Derneği Başkanı Hakan Aydemir, Mersin Kafkas Derneği Başkanı Şamil Koç ve davetliler katıldı.

(ELF-Y)



08.05.2017 14:05:45 TSI

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