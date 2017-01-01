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Ziraat odaları il koordinasyon kurulu toplandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:56
Ziraat odaları il koordinasyon kurulu toplandı
Ziraat odaları il koordinasyon kurulu toplandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Başkan Mehmet Salih Şahan başkanlığında toplandı.
Adıyaman tarımının sorunlarının konuşulduğu toplantıda, hasat sezonunu yaklaştığı bu günlerde yağışların zamanında ve yeterli düzeyde olmasının son derece sevindirci olduğu vurgulandı.
Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, bu yıl kaliteli ve rekoltesi yüksek bir hasat sezonu olacağını belirterek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine il bazında katılım yapılacağını söyledi.
Şahan, Adıyaman, Kahta ve Besni'den birer otobüs, diğer ilçelerden ise birer minibüs tutularak çiftçilerin Ankara'da ki kutlamalara katılacağını dile getirdi.
Kahta Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven katıldı.
(AHM)

08.05.2017 14:05:52 TSI
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