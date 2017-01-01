YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyşehir'in park ve bahçeleri kadınlara emanet

Beyşehir'in park ve bahçeleri kadınlara emanet



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdam edilmeye başlayan geçici personelin önemli bir bölümü kadın çalışanlardan oluşuyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, İŞ-KUR tarafından son yıllarda hayata geçirilen toplum yararına program kapsamında işe ihtiyacı olan çok sayıda kişinin değişik kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeye başlandığını söyledi. Toplum Yararına Çalışma Projesi çerçevesinde personel istihdam edilen kurumlar arasında Beyşehir Belediyesinin bazı birimlerinin olduğunu da belirten Özaltun, özellikle Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde son birkaç yıl içerisinde çok sayıda kişinin geçici süreyle de olsa iş imkanı bulduğunu söyledi. Beyşehir Belediyesi bünyesinde bu kapsamda istihdam edilen personelin önemli bir bölümünün kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Özaltun, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde bu yıl istihdam edilen 31 kadın çalışanın mesai yaptığını ifade etti.

Beyşehir Belediyesinde 2015 yılında 18, 2016'da 79, bu yıl da 31 kadın işçinin istihdam edildiğini kaydeden Özaltun, kadın istihdamının son dönemde artmaya başlamasının ardından belediye sorumluluğundaki ilçe genelinde bulunan yeşil alan, park ve bahçelere kadın eli değmeye başladığını belirterek, "Son yıllarda yeşil alan, park ve bahçelerimizi kadın çalışanlarımıza emanet etmeye başladık. Daha önce bu alanlardaki çalışanlarımızın büyük bölümü erkeklerden oluşuyordu. Kadın çalışanlarımız, bu kapsamda mesai yapmaya başlayınca iş verimliliğinin de arttığına tanıklık etmeye başladık. Kadın personelimizin park ve bahçelerdeki çalışmalara elinin değmesiyle, hem bu alanların temizliği hem de çiçeklerin bakımı kadın eli ile daha da güzelleşti. Anadolu'da bir söz vardır; 'kadın elinin değdiği iş tamamdır' diye. İşte tam bu sözün geçerli olduğunu artık park ve bahçelerin bakım ve temizliğinde de görmeye başladık. Çünkü, kadınlarımız temizlik konusunda daha hassas ve titiz oluyorlar. İşlerini bu anlamda iyi yapıyorlar. Beyşehir'i güzelleştirebilme adına yoğun bir mesai içerisindeler. Bu ilke yeni bir strateji ile artık park ve bahçelerimize kadınlarımızı emanet ediyoruz. Bu birimde çalışan kadınlarımız, adeta ilçemizdeki parkları bir kaneviçe gibi işliyor, estetik ve düzen konusunda kadın eli ve kadın gözünün daha hassas oluşunun kentimize ayrı bir misyon kazandıracağını düşünüyoruz" dedi.

Başkan Özaltun, kadın çalışanların ilçe genelinde sadece park ve bahçelerde, yeşil alanlarda değil sahanın muhtelif alanlarında mesai yaparken de görülebildiğini belirtirken, "Personelimizi sadece parklarda ağaç ve gül diplerinin çapalanması, bahçe ve yol kenarlarının yabani otlardan arındırılması, refüj ve kavşaklarda çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmasında değil, bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte özellikle taşra mahallelerimizdeki meydanlarda ve değişik alanlarda genel bir mıntıka ve bahar temizliği faaliyetlerinde de görebiliyoruz. Beyşehir Gölü kıyılarında yürütülen saz kesim çalışmasında bile kadın çalışanlarımızın büyük bir emeği söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.

(ARÖ-AH-Y)



08.05.2017 14:05:56 TSI

NNNN

