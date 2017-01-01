YEREL HABERLER / SİNOP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sinop'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Sinop'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Hafta sebebiyle Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi.

Tören, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.

Törende AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in mesajları okundu. Sinop Valisi Hasan İpek yılın sürücüsü Serdar Taşyığın'a plaket ve hediye verdi. Daha sonrasında Vali İpek, kara yolları trafik güvenliği ile ilgili kurumlarca hazırlanan standı gezdi. Vali, alkol simülasyonu gözlüğünü takarak topa vurdu ve kaleye gol attı.

(OSM-SLH-Y)



08.05.2017 14:06:16 TSI

NNNN

