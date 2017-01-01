Sinop'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Hafta sebebiyle Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi.
Tören, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu.
Törende AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in mesajları okundu. Sinop Valisi Hasan İpek yılın sürücüsü Serdar Taşyığın'a plaket ve hediye verdi. Daha sonrasında Vali İpek, kara yolları trafik güvenliği ile ilgili kurumlarca hazırlanan standı gezdi. Vali, alkol simülasyonu gözlüğünü takarak topa vurdu ve kaleye gol attı.
(OSM-SLH-Y)
08.05.2017 14:06:16 TSI
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