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Suzan Kardeş, Vezirhan halkına konser verecek

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:58
Suzan Kardeş, Vezirhan halkına konser verecek
Suzan Kardeş, Vezirhan halkına konser verecek

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Vezirhan'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Köprülü Mehmet Paşayı Anma ve Hıdrellez Şenliklerini kapsamında belde halkı Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş ile buluşacak.
Yapılacak Hıdrellez Şenliklerini hakkında bilgi veren Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "14 Mayıs 2017 günü beldemizde saat 17:00'da Hıdrellez Şenlikleri başlıyor. Hıdrellez pilavlarının açılmasından sonra helva ikramı yapılacak. Ardından Yaren Ekibi Halk Oyunları gösteri ile devam edecek şenliklerin akşamında Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş izleyicileri ile buluşacak. Katılımın yüksek olmasını düşünülüyor. Bizler de ona göre çalışmalarımızı yapılıyoruz. Tüm Bilecik halkının beldemize bekliyoruz" dedi.
(CKT-MET-Y)

08.05.2017 14:06:41 TSI
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