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Kaymakam Arslan İkizköy'ü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Kaymakamı Eren Arslan, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında İkizköy Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, mahalle ziyaretlerine her hafta devam ediyor. Bu haftaki ziyaret adresi İkizköy Mahallesi oldu.

Genellikle Cuma günlerinin bir kısmını mahalle ziyaretlerine ayıran Kaymakam Arslan, gittiği her mahalle ziyaretinde olduğu gibi İkizköy Mahalle ziyaretini de kurum müdürleriyle beraber gerçekleştirdi. İkizköy Mahallesi'nde mahalle Muhtarı Muhsin Bilge ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Arslan, mahalle meydanında kendilerini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Mahalle muhtarından, yer hakkında bilgi alan Kaymakam Arslan; mahalle halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Özellikle mahallenin bulunduğu alanda kömür rezervi olduğu için kamulaştırma ve kömür, dekapaj patlatma alanındaki çalışmalar esnasında köye verdikleri rahatsızlığı dile getiren mahalle halkı, yetkililerden sorunların çözümü için talepte bulundular.

Talepler sonrasında, Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından mahalle sakinlerine mahallenin taşınacağı yerler hakkında bilgilendirme yapıldı. Mahalle halkının konu ile ilgili endişeleri giderildi. Mahalle meydanında vatandaşların talepleri dinlendikten sonra mahallede bulunan bakıma muhtaç ailelere Milas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan erzak paketi teslim edildi.

Kaymakam Arslan'a mahalle ziyaretinde; Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Proje ve Yapım Şube Müdürü İsmail Ceylan, teknik personeller Eşref Okursoy, Serkan Nazlı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Temsilcisi, Milli Emlak Müdürü Mehmet Mertsoy, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ergün Kırova, Aydem İlçe Müdürü Atilla Uzunoğulları, Telekom Müdürü V. Şener Keleş, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı eşlik etti.

(DL-MB-Y)



08.05.2017 14:09:28 TSI

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