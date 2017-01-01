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Sarıkavak mahallesinde yıllar sonra yol çalışması

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:02
Sarıkavak mahallesinde yıllar sonra yol çalışması
Sarıkavak mahallesinde yıllar sonra yol çalışması

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Alpu ilçesinin Sarıkavak mahallesinde yol çalışması yaptı.
Uzun yıllardır iş makinesi girmeyen mahalleye Odunpazarı Belediyesi el attı. Odunpazarı Belediyesi üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarıkavak mahallesinden gelen talep üzerine yol çalışması gerçekleştirdi. Uzun yıllardır mahalleye hizmet gelmediğini ifade eden Sarıkavak sakinleri, Odunpazarı Belediyesi sayesinde sokaklarda iş makinelerini gördüklerini belirtti.
Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıkavak mahallesinin tüm yollarına alt temel malzeme döktü. 2 bin metreküp yeşil malzeme kullanan ekipler, Sarıkavak mahallesinin yollarını düzeltti.
(MEB-MET-Y)

08.05.2017 14:10:03 TSI
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