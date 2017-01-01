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Hanefi Yeter Sergisi 12 Mayısta açılıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Galerisinde "Salvador Dali/Zodyak-Pantagruel" sergisinin ardından Hanefi Yeter'in "Ahval" adlı resim-heykel sergisini açmaya hazırlanıyor.

Odunpazarı Belediyesinin Çağdaş Sanatlar Galerisinde 4 Mart 2017 tarihinde Salvador Dali ile açtığı sanat yolu, Hanefi Yeter ile devam edecek. Odunpazarı Belediyesi, Alman ve Türk çağdaş resminin ve heykelinin önemli sanatçılarından olan Hanefi Yeter'in son dönem yapıtlarından oluşan özel bir seçki ile Eskişehirli sanatseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı serginin açılışı 12 Mayıs 2017 Cuma günü 19.00'da yapılacak. Hanefi Yeter'in "Ahval" adlı resim-heykel sergisi 11 Haziran 2017 Pazar günü sona erecek. 30 gün boyunca izlenebilecek olan "Ahval" isimli sergisinde, Hanefi Yeter'in son dönemde ürettiği resimleri ve heykelleri yer alacak.

(MEB-MET-Y)



08.05.2017 14:11:45 TSI

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