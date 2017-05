YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İş arayanlara öz geçmiş uyarısı

GAZİANTEP (İHA) - Kurumsal Yönetim Danışmanı Oktay Orel, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda Öz geçmiş Hazırlama ve İşe Başvuru Süreçleri hakkındaki konferansta, "Öz geçmiş, iş arayan kişinin vitrinidir" dedi.

Kurumsal Yönetim danışmanı Otay Orel, iş arama ve bulma konusunda ilk adımın öz geçmiş hazırlama olduğunu söyledi. Oktay Orel, öz geçmiş hazırlama konusunda büyük hatalar yapıldığını belirterek, "Öz geçmişinizi kullanarak ve iş yerlerine göndererek işi garantiye alamazsınız. İşe alınmanın ön koşulu görüşmeye girebilmektir. Görüşmeye girmek isteyen çok sayıdaki aday arasından sıyrılabilmek içinse iyi ve etkili yazılmış bir öz geçmiş gerekli. CV ilk izlenim açısından büyük önem taşır. CV'de yazılanlar ile başvurulan pozisyona uygun olmak kadar CV' nin biçimi ve sunumu da dikkatten kaçmaz. Çünkü CV işe başvuran kişinin vitrinidir. Onun hakkındaki temel ipuçlarını taşır. CV yazarken yapılan hatalar, işverenlerde kötü izlenim yaratabilir. Bu hataları yapmamak için, o hataların ne olduğunu bilmek gerekir" dedi. Öğrencilere, iş görüşmesine girdikten sonra çok daha geniş bir şekilde ve yüz yüze olmanın rahatlığı ile kendilerini anlatabileceğini ifade eden Orel, "Öz geçmişiniz size görüşmeye girme olanağı sağlar. Öz geçmiş iyi ve doğru yazılmış olmalı. Kötü yazılmış bir öz geçmiş görüşmeyi ve işi kaybettirir. Hiçbir işveren sizin hayat hikayenizle ilgilenmez. Bu ne onun ilgi alanına girer ne de bunun için vakti vardır. Öz geçmiş, değerlerinizin işverene sunuluşudur. Öz geçmiş yaptığınız her şeyi anlatacağınız bir yazı değildir. İşverenlere her ay yüzlerce öz geçmiş gelir ve personel yöneticileri bu öz geçmişleri inceleyip elemeden geçirir. Her şeyi birbirine benzeyen öz geçmişlerin görüşme için şansı az" şeklinde konuştu.

Öz geçmiş hazırlanırken yapılan yanlışları sıralayan Orel, profesyonellikten uzak olma, dikkatsizlik, aşırı şirinlik ve zeka oyunlarına başvurmak, gereksiz bilgiler vermek, belirsizlik ve anlaşılmazlık yaratmak, yalan söylemek, aşırı kişiselleşmek yapılan en büyük hatalar olarak göze çarptığını söyledi.

