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Denizli Kamu Hastaneleri Birliği ilk üç aylık faaliyetleri değerlendirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:03
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği ilk üç aylık faaliyetleri değerlendirildi
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği ilk üç aylık faaliyetleri değerlendirildi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından birliğe bağlı hastane yöneticileri üç aylık faaliyetleri değerlendirmek üzere toplantı düzenlendi.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği yılın ilk üç ayının faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda 2016-2017 yılları ilk üç aylık dönemin tıbbi ve mali analizleri masaya yatırılarak hedeflenen yeni planlamalar değerlendirildi.
Genel Sekreterlik toplantı salonunda Genel Sekreter Uz. Dr. Berna Öztürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. İbrahim Ekiz ve Mali Hizmetler Başkanı Yavuz Tosun'un yanı sıra birliğe bağlı il ve ilçe yöneticileri katıldı.
Toplantıda Birliğe bağlı sağlık tesislerinin tıbbi ve mali verilerinin analiz edildiği sunum yapılarak il geneli, birlik geneli ve hastane bazlı analizler yöneticiler ile birlikte incelendi ve hedeflenen yeni çalışmaların planlamaları yapıldı.
Toplantıda, çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür eden Genel Sekreter Öztürk, "Bugüne kadar Birlik olarak gerek İl Merkezimizde gerek ise İlçe Hastanelerimizde vatandaşlarımıza yönelik proje ve yeni uygulamalar ile sağlıkta kaliteyi üst seviyelere taşımaya çalıştık. Bundan sonra da birlik olarak ekip uyumu içinde siz hastane yöneticilerimiz ile çok güzel çalışmalara imza atacağız. Hepimiz, sağlık gibi çok önemli bir alanda idareci olarak hizmet veriyoruz. Sürekli yenilenen bir hizmet anlayışı ile yaklaşarak hep daha iyisini sunabilmek için çalışma yapmaya devam etmeli ve sağlıkta kaliteyi her zaman üst seviyede tutmalıyız" diye konuştu.
(MT-Y)

08.05.2017 14:12:23 TSI
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