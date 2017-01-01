ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Acepella Sesin Rengi Konseri'ne Yoğun İlgi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:03
Acepella Sesin Rengi Konseri'ne Yoğun İlgi
Acepella Sesin Rengi Konseri'ne Yoğun İlgi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılı kültür ve sanat günleri etkinlikleri kapsamında "Acepella Sesin Rengi 2" adlı konser sunumu GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşti.
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Hamdi Hikmet Geçin'in sanat yönetmenliğini yaptığı ve enstrümansız yapılan konserde; İstiklal Marşı, Büyük Usta Neşet Ertaş'ın eseri Ahirim sensin, Suda Balık Oynuyor, Sezen Aksu'dan Keskin Bıçak, Teoman Alpay'dan Buruk Acı gibi içimizde yer etmiş birçok eser çeşitli bir yorumla çok sesli olarak dinleyenlerle buluştu. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören konserin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Öğr. Gör. Hamdi Hikmet Geçin'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Öğr. Gör. Geçin de, Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarının Türk Sanat Müziği konseri, Türk Halk Müziği konseri ve Türk Halk Oyunları gösterisinin yanında yaptığı Acapella Sesin Rengi konseriyle de Batı Müziği eğitiminde de ülkemizdeki üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu söyledi.
(LO-SD-Y)

08.05.2017 14:12:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İş ve İstihdam Forumu'da doğru
YEREL

İŞ VE İSTİHDAM FORUMU'DA DOĞRU
Kentin organizasyon merkezi ŞKM'de önemli fuar
YEREL

KENTİN ORGANİZASYON MERKEZİ ŞKM'DE ÖNEMLİ FUAR
MST komatek 2017 fuarı'nda yeni ekskavatörünü tanıttı
YEREL

MST KOMATEK 2017 FUARI'NDA YENİ EKSKAVATÖRÜNÜ TANITTI
İş arayanlara öz geçmiş uyarısı
YEREL

İŞ ARAYANLARA ÖZ GEÇMİŞ UYARISI
Uluslararası Nakliyeciler TIR EPD Sistemi hakkında bilgilendirildi
YEREL

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER TIR EPD SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
İş dünyası istihdam forumunda buluşacak
YEREL

İŞ DÜNYASI İSTİHDAM FORUMUNDA BULUŞACAK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
&quot;Gaziantep Gençleri Mozaikle Buluşuyor&quot; konulu sergi açıldı
YEREL

"GAZİANTEP GENÇLERİ MOZAİKLE BULUŞUYOR" KONULU SERGİ AÇILDI
Ukraynalı geline Türk düğünü
YEREL

UKRAYNALI GELİNE TÜRK DÜĞÜNÜ

Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Minik kulaçlar anneler için atıldı
YEREL

MİNİK KULAÇLAR ANNELER İÇİN ATILDI
GAÜN Judo Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu
YEREL

GAÜN JUDO ERKEK TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Gaziantep Ülkü Ocakları'ndan muhteşem gece
YEREL

GAZİANTEP ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN MUHTEŞEM GECE
Bahar yağmurları tarım arazilerine can suyu oldu
YEREL

BAHAR YAĞMURLARI TARIM ARAZİLERİNE CAN SUYU OLDU
&quot;Nesil, endüstri 4.0'a uygun yetişiyor ama peki ya firmalar?&quot;
YEREL

"NESİL, ENDÜSTRİ 4.0'A UYGUN YETİŞİYOR AMA PEKİ YA FİRMALAR?"
On bilgisayarı 30 saniyede çaldılar
YEREL

ON BİLGİSAYARI 30 SANİYEDE ÇALDILAR

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Taşdoğan MHP'li delegelerle biraraya geldi
YEREL

TAŞDOĞAN MHP'Lİ DELEGELERLE BİRARAYA GELDİ
Nişan töreninde silahla ateş edildi: 1 ölü
YEREL

NİŞAN TÖRENİNDE SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ: 1 ÖLÜ
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
SANKO UNIFEST 3
YEREL

SANKO UNIFEST 3
GKV Anaokulu anneleri ağırladı
YEREL

GKV ANAOKULU ANNELERİ AĞIRLADI
Modern yaşamda kanser için yapılması gerekenler
YEREL

MODERN YAŞAMDA KANSER İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...