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Acepella Sesin Rengi Konseri'ne Yoğun İlgi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılı kültür ve sanat günleri etkinlikleri kapsamında "Acepella Sesin Rengi 2" adlı konser sunumu GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşti.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Hamdi Hikmet Geçin'in sanat yönetmenliğini yaptığı ve enstrümansız yapılan konserde; İstiklal Marşı, Büyük Usta Neşet Ertaş'ın eseri Ahirim sensin, Suda Balık Oynuyor, Sezen Aksu'dan Keskin Bıçak, Teoman Alpay'dan Buruk Acı gibi içimizde yer etmiş birçok eser çeşitli bir yorumla çok sesli olarak dinleyenlerle buluştu. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören konserin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Öğr. Gör. Hamdi Hikmet Geçin'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Öğr. Gör. Geçin de, Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarının Türk Sanat Müziği konseri, Türk Halk Müziği konseri ve Türk Halk Oyunları gösterisinin yanında yaptığı Acapella Sesin Rengi konseriyle de Batı Müziği eğitiminde de ülkemizdeki üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu söyledi.

(LO-SD-Y)



08.05.2017 14:12:51 TSI

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