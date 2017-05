YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MST komatek 2017 fuarı'nda yeni ekskavatörünü tanıttı

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Holding bünyesindeki MST İş ve Tarım Makinaları, 3-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarı kabul edilen KOMATEK 2017, 15'inci Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı'nda, yeni paletli ekskavatörü ve teleskobik forkliftinin tanıtımını yaptı.

MST iş ve Tarım Makinaları Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Laçin Akçay, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, IMDER Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katıldığı açılış programında yeni ürünler dahil ürün gamını sektör temsilcileri ve basına tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğluile Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grubu Başkanı Sami Konukoğlu'nun konukları ağırlayıp, bilgilendirdiğini kaydeden Karlı, "Uzun süren detaylı ve özenli tasarım ve mühendislik çalışmaları ile saha testleri sonucu iş makinesi sektörünün ihtiyaçları değerlendirilerek üretilen MST ekskavatör, KOMATEK Fuarı'nda hedef kitlemiz olan müşterilerimizle buluştu. Gösterilen ilgiden çok memnunuz. KOMATEK Fuarı'nda ilk defa sergilediğimiz 22 ve 30 ton sınıfındaki ekskavatörlerimizin yanı sıra, yeni teleskopik forkliftimiz ve ürün gamımızdaki 6 Plus ve 5 Plus bekoloderlerimizile hidrostatik teleskopik forkliftimiz yoğun ilgi ve talep gördü.Fuardan çok memnunuz. Özellikle sektörün dinamiğinin artması ve makine sektöründe yerli üretimin geldiği noktanın görülmesi açısından önemli bir fuar oldu. MST paletli ekskavatörleri geliştirirken, sektörün ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yüksek güç, performans ve dayanıklılığın yanı sıra, düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyetinde tasarrufu hedefledik. MST ekskavatörlerde kullanılan tüm komponentler dünya çapında bilinen ve tanınan markalardan seçilmiş olup, güçlü - dayanıklı bir yürüyüş takımı ve fabrika bünyesinde ileri teknoloji ile üretilen bom, arm ve kepçe grubu ile donatılmıştır. Kabin konforu ve ergonomi açısından sınıfının tüm gerekliliklerini yerine getiren MST ekskavatörler, operatörlerine uzun ve yorucu çalışmalarda sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaktadır" dedi.

Yeni Teleskobik Forklift

Fuarda ilk defa sergiledikleri MST'nin yeni teleskobik forkliftine ilişkin bilgi veren Karlı,

"MST olarak, Türkiye'nin ilk ve tek yerli teleskopik forklift üreticisiyiz. 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde teleskopik forklift üretimimiz Gaziantep'teki modern tesislerimizde devam ediyor. Şimdi bu ürün grubuna powershift şanzımanlı yeni üyeleri ekliyoruz. Yeni teleskopik forklift serisinde kabin tasarımı da tamamen yenilenmiş olup,yüksek konfor, ergonomi ve estetik müşteri beğenisine sunmaktayız. Artık 18 metre erişim mesafesine ve 4 ton taşıma kapasitesine ulaşan yeni MST teleskopik forkliftler üretiyoruz. Ayrıca farklı arazi koşullarında makinanın denge sistemini artırması için müşteri talepleri doğrultusunda 'SWAY' özelliği eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bekoloderler

Fuarda Yeni 6 PLUS Serisi bekoloderlerin de ziyaretçiler ve müşteriler tarafından ilgi ile incelendiğini vurgulayan Karlı, "Yeni MST 6 Plus bekoloderde operatörün konforu ve ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen yeni kabin tasarımına ek olarak yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısı operatörün istediği dereceye rahatlıkla getirilebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Kabin yalıtımının da ciddi oranda artırılarak gereksiz ısı kayıplarının önüne geçilirken aynı zamanda dış ortamdan kaynaklanan seslerin kabin içerisinde operatöre yarattığı rahatsızlığın minimum seviyelere çekildiğini anlatan Karlı, "Operatör konforunun yüksek seviyede hissedilebilmesi için standart donanım olarak sunulan havalı süspansiyonlu operatör koltuğu, uzun ve yorucu çalışma sürelerinin operatör üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiriliyor" sözlerine yer verdi.

Karlı, MST'ninfuarda Türkiye'nin tek yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörünü farklı ataşman seçenekleri ile sergilediklerini, hedef kitleye MST mini ekskavatörlerinin her sektörün ihtiyacına yönelik kullanılabileceğini gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

SİMÜLATÖR

İş makinesi sektörünün ihtiyaçlarından birisi olan eğitimli operatörler için MST mühendislerinin katkısı ile geliştirilen eğitim simülatörü de fuarda sergilendi.

Simülatör ile farklı senaryolarda eğitim verilebiliyor. Operatör ne kadar yakıt tüketiyor, makineye ne kadar zarar veriyor, işi ne kadar sürede yapıyor gibi birçok kriterleri var. İşi doğru öğrettiği için hem iş hacmi artıyor hem de doğru alışkanlık kazandırıyor.

Düz ve engebeli araziler olmak üzere çeşitli sürüşler, bir kazıcı yükleyici ve yükleyicinin yapabileceği tüm uygulamalar ve ataşman değiştirme, boru döşeme, hendek kazma, toprak yükleme, kazı gibi senaryolar var. Bunun yanında özellikle joystick kontrollerinde uzmanlaşmayı sağlayan dersler var.

MST HAKKINA

MST İş ve Tarım Makinaları; tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, bilişim, finans, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde 2003 yılında kuruldu.

Gaziantep'teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde üretilen MST markalı bekoloder, telehandler ve ekskavatörle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayiine önemli değer katılmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST'nin Ar-Ge çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca tescillenen Ar-Ge Merkezi'nde Türk mühendis ve teknisyenler tarafından yürütülmektedir.

