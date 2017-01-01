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Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclis Toplantısı tamamlandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:08
Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclis Toplantısı tamamlandı
Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclis Toplantısı tamamlandı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 26. Olağan Meclis Toplantısı tamamlandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 26. Olağan Meclis Toplantısına ev sahipliği yaptı. Üç gün süren toplantıda Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen belediye başkanları, meclis üyeleri ile akademisyenler Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanılması konusunu masaya yatırdı. Jeotermal kaynakların verimli kullanılması, sağlık turizmine katkıları, farklı iş kollarında kullanımı ve jeotermal kaynaklara sahip şehirlerin potansiyelleri toplantının öne çıkan gündem maddeleri oldu. Jeotermal kaynakların Türkiye ekonomisine daha fazla katkısının ele alındığı toplantının sonunda katılımcılara yönelik teknik bir gezi sunuldu.

Denizli'nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldılar
Denizli'nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini kapsayan gezide, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na ziyaretçiler hayran kaldı. Hierapolis Antik Kenti, Pamukkale travertenleri ile Kleopatra Antik Havuzunu gezen katılımcılar, yine rehber eşliğinde Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Denizli'nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kalan katılımcılar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

"Jeotermal kaynaklar bütün yönleri ile ele alındı"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ev sahipliği yaptıkları toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Jeotermal kaynakların en verimli şekilde kullanılması bizim de önceliklerimiz arasında. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin, Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanılması konulu toplantısını jeotermal zengini Denizlimizde yapmasını bölge açısından da oldukça önemli buluyoruz" dedi. Onlarca belediyenin ve akademisyenin toplantıda yaptığı bilgi paylaşımının takdire şayan olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Üç gün süren toplantılarla elimizdeki değerleri en iyi şekilde kullanmanın ve bu kaynaklara sahip olan bölgelerin potansiyelleri değerlendirildi. Jeotermal kaynaklar bütün yönleri ile ele alındı. Jeotermal kaynakların Türkiye ekonomisine daha fazla katkısının ele alındığı toplantının şehrimize ve ülkemize güzel katkıları olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 14:17:57 TSI
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