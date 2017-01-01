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Rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" eğitimleri verilmeye başlandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:11
Rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" eğitimleri verilmeye başlandı
Rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" eğitimleri verilmeye başlandı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'de görevli rehber öğretmenlere "Tercih Danışmanlığı" eğitimleri verilmeye başlandı.
Eğitimlerde, Bilecik ve ilçelerinde bulunan rehber öğretmenlere, lise ve üniversite tercihi yapacak öğrencilere rehberlik edebilirken dikkat edilecek noktalarla ilgili danışmanlık eğitimi veriliyor. Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mesut Sabancı, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise Adem Kalebaşı tarafından verilen eğitimler üç gün sürecek. Öğretmenler YGS, LYS, Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama, yeni ek puan uygulaması, tercihlerin yapılması, Askeri Okullar ve Polis Okulları öğrenci alımı, Yatay ve Dikey Geçişler, KPSS, lisans tamamlama ve lise tercihleri konularında bilgi alacaklar. Eğitimi tamamlayan öğretmenler, okullarındaki öğrencilere tercih danışmanlığı yaparak rehberlik edecekler.
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki eğitim faaliyetine katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, geleceğin teminatı olan öğrencilerin lise ve üniversite tercihlerinde hayatlarını olumsuz etkileyecek bir durumla karşılaşmamaları için onlara yardımcı olacaklarını belirtti. Durmuş, "Kaybedilecek tek bir öğrencimiz dahi yok. Milli Eğitim olarak, öğretmenler olarak onları doğru yönlendirmek durumunda olduğumuzdan verilen danışmanlık eğitiminin çok önemlidir. Eğitimi veren ve eğitime katılan öğretmenlere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)

08.05.2017 14:20:23 TSI
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