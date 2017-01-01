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BEÜ'de şenlik var

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:13
BEÜ'de şenlik var
BEÜ'de şenlik var

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen '23. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası' açılış töreniyle başladı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, yanı sıra akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törene katılanlar ellerinde pankartlarla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik BEÜ bünyesinde bulunan öğrenci topluluklarının ve Zonguldak Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileriyle devam etti.
Çeşitli bilim ve sanat etkinliklerinin düzenleneceği şenlikler, 12 Mayıs'a kadar sürecek.
(SÖ-SÖ-Y)

08.05.2017 14:21:28 TSI
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