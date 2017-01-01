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Ak Parti Milletvekili Burhan Kuzu'dan, Rektör Çomaklı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kitap Fuarının davetlisi olarak Erzurum'a gelen İstanbul Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Burhan Kuzu ile bir araya geldi.

Burhan Kuzu'yu Konukevi 1'de ağırlayan Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çomaklı: "Vekilimiz Burhan Kuzu ile referandum sürecini ve sonrasını değerlendirme imkânı bulduk. Üniversitemizin bilimsel ve kültürel çalışmaları hakkında bilgiler vererek, 3. Nesil üniversite kavramından bahsettik. Vekilimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise Erzurum'da güzel işlerin yapıldığını, Erzurumlu milletvekili arkadaşlardan detaylı bir şekilde öğrendiklerini ifade ederek, gerçekleşen kitap fuarının bunlardan sadece biri olduğunu söyledi. Kitap kokusunun yayılmasına vesile olan ve insanların kitaplara kolay ulaşmasında emeği geçenleri tebrik eden Vekil Kuzu, Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel, kültürel ve akademik anlamda topluma kazandırdığı eserleri oldukça başarılı ve değerli bulduğunu vurguladı.

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sisteminin Türkiye'nin kalkınması ve uluslararası arenada söz sahibi olması açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Burhan Kuzu, sistemin getireceği yeniliklerle ülkemizi güzel günlerin beklediğini söyledi. Erzurum'a 70'li yılların başında geldiğini ve o günden bu güne çok şeyin değiştiğini ve geliştiğini ifade eden Kuzu: "60. Yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi, şehir ve bölge için büyük bir önem arz ediyor. Erzurum ve üniversite için gece gündüz çalışan kıymetli Rektörüm Prof. Dr. Çomaklı'yı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



08.05.2017 14:25:17 TSI

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