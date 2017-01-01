YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kentin organizasyon merkezi ŞKM'de önemli fuar

Kentin organizasyon merkezi ŞKM'de önemli fuar

- ŞKM, "31. iş sağlığı ve güvenliği fuarına" ev sahipliği yaptı

- Fuara 42 ulusal ve uluslararası firma katıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleştirilen "İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'na" Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası ve Akort Fuarcılık işbirliğiyle 'İş Sağlığı ve Güvenliği' fuarı 4-7 Mayıs tarihleri arasında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Bu yıl 31'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı; birçok alandan akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Fuarda; iş güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve detektörleri, yükleme-boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, çevresel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri üreten ve pazarlayan sektörle ilgili 42 ulusal ve uluslararası firmalar yer aldı.

İş sağlığı ve güvenliği fuarına ilgi yoğun oldu

Fuara ilişkin açıklamada bulunan Akort Fuarcılık Satış Koordinatörü Elvan Aygün, "Bu yıl 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gaziantep'te düzenledi. Akort Fuarcılık olarak bizler de onlarla eş zamanlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarını düzenledik. İçerisinde bulunduğumuz alan Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi, Kültür ve Kongre Merkezimizin üst katında Bakanlığımızın kongreleri, panelleri düzenlenmekte. Biz de alt katta fuarı düzenlemekteyiz. Burada kurumlarla birlikte 42 firmamızın stantları mevcut. Beklediğimizin üzerinde bir ziyaretçi akını oldu. Fuarın ilk günü yaklaşık bin 700'ün üzerinde bir katılım gerçekleşti. 4 Mayıs'ta başlayan ve 7 Mayıs'ta son bulan fuara 2 bin üzerinde ziyaretçi katıldı. Fuarı düzenlememizdeki amaç; iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla katılımcılar arasında bilgi, uygulama ve deneyim paylaşımı, tüm ilgili taraflar arasında ilişkileri güçlendirerek işbirliğine dayalı bağlantılar ve ittifaklar oluşturmak. Hemen uygulamaya geçirilebilecek bilgi, strateji ve pratik fikirlerin geliştirilebilmesi, dünyadaki son teknolojileri takip etme fırsatı, iş kazaları, meslek hastalıkları ve alınacak önlemler hakkında bilgi almak, çalışanların refah ve iş verimliliğini artıracak güvenli çalışma ortamı yaratmak gibi kazanımlar edinmesini sağlamak. Bu konuda bize ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediyemize ve diğer tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fuarın Gaziantep'te düzenlenmesi bizler için büyük bir şans oldu

Fuarın kendileri açısından olumlu geçtiğini dile getiren Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Metehan Atay, "Bu yıl 31. düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarına okulumuzla birlikte geldik. Fuarın açıldığı günden bugüne bir çok sempozyum ve birçok panellere katıldık. Bu konuda gerek derste aldığımız teorik eğitimleri burada uzmanlar eşliğinde edindiğimiz bilgilerle birleştirdik ve fuar alanını gezme şansımız oldu. Fuar alanında kitaplarda gördüğümüz birçok iş sağlığı ile alakalı ekipmanları ve benzeri aletleri deneme ve görme şansımız oldu. Bunun gelecekte iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı uzmanlık almak isteyen ya da bilgi edinmek isteyen kişiler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben de gelecekte bir iş sağlığı uzmanı olmayı hedefliyorum. Bunun için hem ön bilgi niteliğinde hem de elimizdeki tüm imkanları kullanabilmek ve burada bilgi edinebilmek amacıyla getiren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen tüm öğrencilerin bilgi sahibi olarak geri döneceklerine inanıyorum. Böylesine anlamlı bir fuarın Gaziantep'te düzenlenmesi bizler için büyük bir şans oldu. Tüm öğrenci arkadaşlarımın buraya gelmesini ve bilgi edinmesini kendi adıma öneriyorum" ifadelerini kullandı.

(LO-OE-Y)



08.05.2017 14:25:42 TSI

NNNN

