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Elazığ'da trafik haftası etkinlikleri

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:20
Elazığ'da trafik haftası etkinlikleri
Elazığ'da trafik haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' etkinliklerinin açılışı yapıldı.
Elazığ'da bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile devam edecek olan "Karayolları Trafik Güvenliği Haftası"başladı. Etkinliğin açılış program İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.
Trafik bilincinin zamanla trafik kültürünün temelini oluşturan bir olgu olduğunu belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Özcan Sevinç, "Kaza riskini arttıran haz, hız, öfke ve ego duygularının yerine, kaza riskini sıfıra indiren sabır, hoşgörü, temkin ve saygı gibi değerleri bireylere kazandırmanın önemi büyüktür. Geçtiğimiz yıl ilimizde meydana gelen kazalarda 126 kişi yaralanmış, 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu yılın ilk dört ayında yaralıların sayısı 496 ya ölenlerin sayısı da 3 e ulaşmıştır. Çoğu trafik kazası, başkasına ait yol hakkı, öncelik hakkı, seyir hakkı ve en önemlisi yaşam hakkı gibi değerlere saygı duyulmadığı için meydana gelmektedir" dedi.
Trafik güvenliği ile ilgili sunumun ardından Vali Murat Zorluoğlu ve protokol üyeleri trafikte yılın başarılı personellerine plaket ve başarı belgesi verdi.
Programa Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdür Doğan Cangül, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
(CK-HİV-Y)

08.05.2017 14:28:59 TSI
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