Yozgat'ta köy okullarına bilişim sınıfı kuruluyor
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Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği tarafından başlatılan köy okullarına yönelik bilişim sınıfı çalışması kapsamında Çalatlı Hüseyin ve Saffet Çoşkun İlk ve Ortaokulu, bilişim sınıfına kavuştu.
Yozgat'ta kurumların depolarında kullanmadıkları bilgisayarlar köy okullarına bilişim sınıfı olmaya devam ediyor. Yozgat Valiliği tarafından başlatılan kampanya çalışmasında Çalatlı Hüseyin ve Saffet Çoşkun İlk ve Ortaokulu'na kurulan bilişim sınıfının açılışına Vali Kemal Yurtnaç, Eski Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Tekin ve öğrenciler katıldı. Köy okuluna 19 adet bilgisayar ile 5 adet yazıcı verildi.Vali Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada "Ocak ayı içerisinde Bişek Köyü Şehit Adem Kocadağ İlk ve Orta okulu ile başlattığımız köy okullarına bilişim sınıfı oluşturma projemizde bugün üçüncü okulumuzun sınıfını oluşturduk. Proje kapsamında hedefimiz tüm köy okullarına bilişim sınıfı açarak öğrencilerimizi bilgisayarla buluşturmak" görüşlerine yer verdi.
(BMG-GF-Y)
08.05.2017 14:29:19 TSI
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