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300 Postacı kitap için koştu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:20
300 Postacı kitap için koştu
300 Postacı kitap için koştu

(Görüntülü-Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kitaba Koş etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Postacı Yarışı, 300 Postacı'nın koşusuyla yapılırken, akıllara Kemal Sunal'ın Postacı filmini getirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Kitaba Koş etkinliği binlerce Kocaeliliyi kitap paydasında buluştururken, yüzümüzü güldüren ve bir Kemal Sunal filmi olan Postacı filmine de anlamlı bir gönderme yaptı. Kitaba Koş etkinliğine katılan postacılar, gerçekleştirdikleri postacı yürüyüşü ile yarışa renk kattı.
Bu yıl 9.'su gerçekleştirilecek olan Kocaeli Kitap Fuarı'nın tanıtımı amacıyla organize edilen ve dünyada bir ilk olan Kitaba Koş etkinliği hafta sonunda gerçekleştirildi. Yarışa binlerce Kocaelili ellerinde Türk bayraklarıyla katılarak muhteşem bir görüntü sergiledi.
Halk koşusunun ardından Atletizm Pisti'nde profesyonel sporcuların katıldığı yarışlar düzenlendi. Bu yarışlar öncesinde ise Kitaba Koş etkinliğine katılmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen postacılar geleneksel postacı yürüyüşü ile bir yarış gerçekleştirdi.
Postacıların düzenlediği yarış akıllara Kemal Sunal'ın Postacı filmini getirdi. Koşuya sarı renk tişörtleri ve "Bak Postacı Geliyor" şarkısı eşliğinde katılan postacılar, Kemal Sunal'ın Postacı filmindeki yürüyüş stiliyle koşuyu gerçekleştirdi. Vatandaşlardan büyük ilgi gören koşuyu Ankara'dan Hanifi Çobanoğlu birinci olarak bitirirken, İstanbul'dan Erdem Vural ikinci, Kocaeli'nden İlker Candan da üçüncü oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yarışa katılan tüm postacıları kutlayarak Vali Yardımcısı Abdullah Etil ile birlikte kendilerine çeşitli hediyeler verdi.
Postacıların gerçekleştirdiği ve akıllara Kemal Sunal'ı getiren yarış 9. Kitap Fuarı'nda yer alacak sahaflar standına dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl kitap fuarında bir bölümü sahaflara ayırıyor. Bu stantlarda başta Kemal Sunal olmak üzere Yeşilçam'a emek vermiş sanatçıların oynadıkları eski film afişleri ve kitaplar yer alıyor.
Yeşilçam arşivine meraklı vatandaşların sıklıkla uğradığı alanlardan biri olan Kitap Fuarı'ndaki sahaflar bu yıl da 9. Kitap fuarındaki yerini alacak.
(İG-İÇ)

08.05.2017 14:29:24 TSI
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