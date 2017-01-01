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Adıyaman Ülkü Ocaklarının açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığının yeni yerinin açılışı görkemli bir tören ile yapıldı.

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından satın alınan ve tefrişatı yapılan yeni binanın açılışı gerçekleştirildi. Turgut Reis Mahallesinde bulunan yeni yerin açılışına Malatya Mehteran Takımı ve sanatçı Ali Kınık katıldı. Mehteran takımı söylediği marşlar ile Alı Kınık kendine özgü müziği ile açılışa renk kattı.

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat'ın selamlama konuşmasının ardından,Ülkü Ocakları Genel Başkan Olcay Kılavuz konuşma yaptı.

Olcay Kılavuz konuşmasında, "Rahmetli Başbuğumuz Alparslar Türkeş Ülkü Ocaklarını kurarken, Türk gençliğini milli ve manevi değerleri ile bütünleştirmek, çok yönlü bir şekilde donanımlı hale getirmek ve geliştirmek üzere kurmuştur. Ülkü Ocakları Türk Gençliğinin değişmez, şaşmaz adresidir. Ülkü ocakları ilim, irfan, ahlak yuvasıdır. Ülkü Ocakları Türk Devletine kendisine adamış kutlu mekanlarıdır. Bizim kutlu damız vardır. Bu davanın adı Türk-İslam Davasıdır, Allah'ın davasıdır, Efendimizin yoludur. Büyük Türk Milletinin yarınlarının mücadelesinin verildiği mübarek mekanlardır. Bu mekanlarda sayısızca ağabeyimiz ve ablamız yetişmiştir. Buradan yetişenler menfaat ve çıkar gözetmez. Mukaddes değerlerimize dil uzatanlara asla sessiz kalmayıp buna karşı çıkan dava adamlarımız vardır. Bizim davamızda aşk vardık, teslimiyet vardır, Allah rızası vardır. Memleketimizin geleceği için milletimizin mücadelesinde yer alan ve hiçbir menfaat gözetmeyen insanlarız. Bu memlekete, bu millete hainlik düşünmeyen milletimizin her bir mensubunu sırtımızda taşırız. Ama milletimizin birlik ve beraberliğimize kast edenlerin dünyasını başına yıkarız. Ülkemiz hainler tarafından zalimler tarafından, ekmeğimizi yeyip boynumuza sarılan alçaklar tarafından büyük bir imtihan atlatmıştır. 15 Temmuz'u hepimiz yaşadık. Bu büyük milleti oyuna getiren, 'Allah' deyip en büyük şerefsizliği yapanlar, milletimize kurşun sıktılar. O kendini dışarıya dini bütün insan olarak gösteren, samimiyetsiz olan bu insanlar milletimize çok büyük hainlik yapmışlardır. Ama bunlar bu ülkenin sahipleri olduğunu unuttular. 15 Temmuz darbe geçesi tankın önüne yatanlardır. İman dolu göğüslerini kurşuna siper eden evlatlardır" dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, Adıyaman'ın barış ve huzur kenti olduğunu dile getirerek, 15 Temmuz'da ülkücülerin meydanlarda olduğunu söyledi.

Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Malatya Ülkü Ocağı Başkanı Emre Yılan, Kahramanmaraş Ülkü Ocağı Başkanı Mesut Kaplan, Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Önat, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, Besni Belediye Başkan Vekili İmdat Yıldırım ve çok sayıda ülkücü katıldı.

(AHM)



08.05.2017 14:30:01 TSI

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