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Elazığ'da yetim çocuklar için kermes açıldı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yetim anneleri, açılan kermeste yaptıkları ürünlerini satarak diğer yetim çocuklar için yardım topluyor.

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi, yetim çocuklar için kermes açtı. Kermeste, dernek üyelerini yanı sıra yetim annelerinin de ürünleri yer alıyor. Evlerinde yaptıkları el emeği ürünlerini satan yetim anneleri, diğer yetim çocuklar için yardım topluyor. 6 gün açık olacak kermeste toplanan yardımlar, yetim çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçları için kullanılacak.

Cemiyet olarak yetim çocuklar için kermes açtıklarını belirten İlim Yayma Cemiyet Elazığ Şube Başkanı Şahin Kara, "Yetim çocuklarımız var. Cemiyetimizin bir yetim komisyonu var. Orada hanımlar komisyonumuzla beraber yetim çocukların faydasına bir kermes açtık. Kermeste genelde yetim annelerin olmak üzere hanımlar komisyonundaki kadınların yaptığı yemekler ve el işleri var. Hepsinin el emeği göz nuru var. Geliri yetim çocuklarımızın eğitimleri ve diğer yardımlar için kullanacağız" dedi.

Yetim annesi olarak cemiyet üyeleriyle beraber kermes açtıklarını ifade eden Sevgi Aktaş, "Bunun yanında çok güzel bir başarı elde edeceğiz. İlçe ve köylerde olan tüm yetim çocuklara çok büyük bir destek olacak. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz" diye konuştu.

Kendisinin de bir yetim annesi olduğunu dile getiren Sevim Baytimur ise, "Ürünleri yapmada yardımcı olduk ve satışta da yardımcı oluyoruz. Buna vesile olanlara minnettarım. Yetim çocukların ve diğer yardıma muhtaç olan çocuklarında ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Birileri bizim ellerimizden tuttu, bizde başkalarının ellerinden tutmaya çalışıyoruz" diyerek düşüncelerini aktardı.

Kermesin açılısına,Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, STK temsilciler, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

(CK-HİV-Y)



08.05.2017 14:32:21 TSI

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