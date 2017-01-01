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Vakıf Temsilcilerinden Başkan Atilla'ya ziyaret



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla,"Vakıflar Haftası" etkinlikleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü yöneticileri ve Diyarbakır'da hizmet eden vakıfların temsilcilerini makamında ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Vakıflar Haftası" etkinlikleri kapsamında, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, HAKYAD (Hanımlar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı) Başkanı Necla Hattapoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ramazan Çetinyamaç, Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü yöneticilerini, makamında ağırladı. Vakıflar Bölge Müdürü Evsen yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Atilla'ya bilgi verdi. Başkan Atilla ise çalışmalarında başarılar dileyerek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanlarının ve kentte faaliyet gösteren tüm Vakıfların, anlamlı gününü kutladı.



Başkan Atilla Vakıflar Haftası etkinliğine katıldı

Yapılan görüşmenin ardından Başkan Atilla, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, sinevizyon gösterimiyle devam etti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in Vakıflar Haftası mesajlarının okunmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, haftanın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda "Vakıflar Haftası" kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal ve Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen tarafından takdim edildi. Etkinlikte, camisine en iyi bakan ve cami cemaatiyle en iyi diyalog kuran Eğil Peygamberler Camisi Din Görevlisi Sadullah Genç'e, Başkan Atilla tarafından plaket takdim edildi.

(İHA-MP-Y)



08.05.2017 14:35:01 TSI

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