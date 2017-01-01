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4. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:26
4. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı
4. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği ve Türkiye'nin ilk cam festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı. Yerli ve yabancı cam sanatçılarının gösterileri ile yoğun ilgi çeken bienal ziyaretçi akınına uğradı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla 5-6-7 Mayıs'ta düzenlenen 4. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı. Denizli Valiliği karşısındaki eski Sümerbank binasında açılan festivale Amerika, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Türkiye'den cam sanatçıları katıldı. Mauro Bonaventura, Simone Crestani, Julie Anne Denton, Tom Galbraith, Martina Janakova, Kazimerz Pawlak, Heyecan Ural, Tülin Akgül, Ergün Arda, Volkan Günay, İmren Can, Fatih Duruerk ve Ömür Duruerk gibi çok sayıda yerli ve yabancı cam sanatçısı konferans, panel, canlı cam gösterileri ve cam sergileri ile muhteşem bir organizasyona imza atıldı. Amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden ve camla tanışmak isteyen binlerce vatandaş camın sanatla buluştuğu bienale akın etti.

Kendi boncuğunu kendin yap
Denizli'nin dışında Türkiye'nin farklı illerinden de ziyaretçilerin geldiği bienalde her gün 6 farklı sanatçı canlı cam gösterisi sundu. Camın ateşle buluşmasını izleyen ziyaretçiler ortaya çıkan sanat eserlerini ilgiyle izledi. İzlenmesine doyum olmaz gösterileri dikkatle takip eden vatandaşlar kendileri için hazırlanan stantlarda kendi cam boncuklarını yapma imkanı da buldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik bienal süresince devam etti.
Öte yandan bienal bünyesinde, Ömür Duruerk küratörlüğündeki Türk cam sanatçıları "Dönüşüm" karma cam sergisi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin "Bence Cam" konulu resim sergisi ayrıca Prof. Mustafa Ağatekin küratörlüğünde Anadolu Üniversitesi cam bölümü karma cam sergisi ilgiyle izlendi.

Zolan: "Cam demek şeffaflık demektir"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 5-6-7 Mayıs tarihlerinde ulusal ve uluslararası 2 büyük etkinliğe imza attıklarını söyledi. Düzenlediği dev organizasyonlar ile ulusal ve uluslararası etkinliklerin merkezi olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin örnek çalışmalara imza atmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, kökleri binlerce yıl öncesine dayanan camın Denizli ile özdeşleşmiş bir materyal olduğunu belirterek, "Cam demek şeffaflık demektir, sağlık demektir, hayat demektir" ifadelerini kullandı. Başkan Zolan, "Türkiye'nin ilk olma özelliğini taşıyan ve bu yıl 4'üncüsünü tamamladığımız festivalimiz yine binlerce vatandaşımız ağırladı. Denizli'den ve şehir dışından gelen misafirlerimiz camın büyülü dünyasını görüp, sanatla buluşmasına tanık oldular. Cam bienalimiz Denizlimize heyecan ve güzellik getirmeye bu yıl da devam etti" diye konuştu.

Denizli cam ile özdeşleşti
Camın Denizli'deki geçmişinin çok eski olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Geçmişten gelen bu değerimizi bir adım daha ileriye taşımak için başlattığımız ve uluslararası arenaya taşıdığımız bu etkinliğimiz şehrimizin adını bir kez daha gündeme taşımış, tanıtımında da destek vermiştir. Camın geçmişten gelen izleri ve düzenlediğimiz bu etkinliklerle artık Denizli cam ile özdeşleşen bir şehir haline geldi. Bugün Denizli başka ülkelerden ve ülkemizin farklı şehirlerinden gelen amatör ve profesyonel cam sanatçıları ile anılıyor. Şehrimizde cam sanatçıları yetişiyor. Bu güzelliklerimizi insanlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Ben 4. Uluslararası Denizli Cam Bienali'ne emeği geçen, katkı koyan ve ziyaret eden herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 14:35:13 TSI
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