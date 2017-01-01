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Kiraz pazarında yoğun hareketlilik

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:27
Kiraz pazarında yoğun hareketlilik
Kiraz pazarında yoğun hareketlilik

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy Mahallesinde yapılan ve geçtiğimiz ay düzenlenen görkemli bir tören ile hizmete sunulan Şehzadeler Belediyesi Kiraz Pazarında sezon hareketliliği başladı. Geçmiş yıllarda sağlıksız şartlarda yapılan kiraz alım satımları dağa sağlıklı ortamda yapılmaya başlanırken hem üretici hem de tüccarlar pazaryeri için Şehzadeler Belediyesine teşekkür etti.
Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy Mahallesinde yapılan modern kiraz pazarında kiraz sezonu hareketliliği başladı. Geçtiğimiz ay itibarı ile düzenlenen görkemli bir törenle açılışı yapılan kiraz pazarında hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda sokak aralarında sağlıksız şartlarda yapılan kiraz alım satımları, Kiraz Pazarının açılması ile birlikte daha sağlıklı şartlarda yapılmaya başlandı.
Kiraz Pazarı'nın açılmasıyal birlikte Tüccar ve üreticinin mutlu olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Ege bölgesinin en güzeli olan kiraz pazarımızda tüccarımızın da üreticimizin de yüzünün güldüğünü görüyoruz. Kiraz sezonunun başlaması ile birlikte mahalle aralarında yapılan kiraz alım satımları artık kiraz pazarımızın meydanında ve dükkanlarında daha sağlıklı koşullarda yapılıyor. Bu konuda tüccarlarımızdan ve üreticilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Tüccarlarımız kiraz pazarı ile birlikte kiraz satışlarına bir düzen geldiğini ve sağlıklı şartlar altında alım satım yaptıklarını ifade ediyorlar. İnşallah bol bereketli bir kiraz sezonu olur. Kiraz sezonunun tamamlanmasını ardından Ege Bölgesinin en güzeli olan bu pazarımızda bölgede yetişen meyveler ve zeytin satışları da yapılabilecek" dedi.
(SC-Y)

08.05.2017 14:35:14 TSI
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