ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz Şehitleri için fidanlar dikildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:27
15 Temmuz Şehitleri için fidanlar dikildi
15 Temmuz Şehitleri için fidanlar dikildi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği eski Mareşal Çakmak Askeri yeni Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi bahçesine Erzurum KHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan'ın katıldığı etkinlikte, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan 249 şehit için fidanlar dikildi.
Hatıra Fidanlığın da düzenlenen etkinlikte konuşan Erzurum KHK Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, "Darbe girişimi büyük bir gerçeklik içerisinde en şiddetli şekilde gerçekleşti. Bunu unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Erdoğan; Gençlerimizin özellikle o gün yaşanan hadiseleri, ülkenin geleceğiyle irtibatlandırıp çok iyi değerlendirmesi gerekiyor" dedi.
Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine karşı kahramanca mücadele edip şehit olan 249 şehidimiz için hatıra fidanlığı oluşturduklarını, bundan büyük bir onur duyduklarını anlattı.
15 Temmuz şehitleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hulki Aşır ise kalıcı ve anımsatıcı bırakacak böyle bir etkinliği düzenlemekten onur duyduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Genel Sekreter Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, Başhekim Dr. Hulki Aşır, KHK Mali hizmetler Başkanı Metin Tekin, İdari Hizmetler Başkanı Ayhan Kul, Mareşal Çakmak Hastanesi Müdürü Fatih Turan VE Mareşal Çakma Hastanesi personelleri ilk olarak şehitlerimiz; Ömer Halis Demir, Necati Şahin, Murat Ellik, Şenol Sağman, Yakup Sürücü, Oğuzhan Yaşar, Fethi Sekin adlarının yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturdu.
(ÖB-ÖB-Y)

08.05.2017 14:35:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
50 bin kişi izledi
YEREL

50 BİN KİŞİ İZLEDİ
Ak Parti Milletvekili Burhan Kuzu'dan, Rektör Çomaklı'ya ziyaret
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BURHAN KUZU'DAN, REKTÖR ÇOMAKLI'YA ZİYARET
Vali Azizoğlu, müjdeyi verdi
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, MÜJDEYİ VERDİ
Emziren anneler beslenirken dikkat
YEREL

EMZİREN ANNELER BESLENİRKEN DİKKAT
Kent Konseyi'nden Güzelova köyüne ziyaret
YEREL

KENT KONSEYİ'NDEN GÜZELOVA KÖYÜNE ZİYARET
249 Şehide 249 Fidan
YEREL

249 ŞEHİDE 249 FİDAN
Hayatımızın mimarı; &quot;Annelerimiz&quot;
YEREL

HAYATIMIZIN MİMARI; "ANNELERİMİZ"
Yakutiye Şükrüpaşa'da 10 bin metrekare kaldırım yapıyor
YEREL

YAKUTİYE ŞÜKRÜPAŞA'DA 10 BİN METREKARE KALDIRIM YAPIYOR
Uzundere'de iki kişi sobadan zehirlendi
YEREL

UZUNDERE'DE İKİ KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ
Bir günde sabit diş ile mutlu olun
YEREL

BİR GÜNDE SABİT DİŞ İLE MUTLU OLUN
Tortum şelalesi hafta sonu doldu taştı
YEREL

TORTUM ŞELALESİ HAFTA SONU DOLDU TAŞTI
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Kadınlarda cinsel isteksizlik problemine dikkat
YEREL

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK PROBLEMİNE DİKKAT
Çocuklar daha iyi okusun diye
YEREL

ÇOCUKLAR DAHA İYİ OKUSUN DİYE
EGP'nin yeni yönetiminden basına tanışma kahvaltısı
YEREL

EGP'NİN YENİ YÖNETİMİNDEN BASINA TANIŞMA KAHVALTISI
&quot;15 Temmuz Şehitlerine Vefa, 249 Şehidimize 249 Fidan&quot;
YEREL

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE VEFA, 249 ŞEHİDİMİZE 249 FİDAN"

Üniversiteli öğrencilerden miniklere özel ders
YEREL

ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERDEN MİNİKLERE ÖZEL DERS
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Başkan Sekmen'i ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BURHAN KUZU BAŞKAN SEKMEN'İ ZİYARET ETTİ
Nazlı Çelik, Atatürk Üniversitesinde söyleşide bulundu
YEREL

NAZLI ÇELİK, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE SÖYLEŞİDE BULUNDU
Disiplinlerarası Proje Pazarı başladı
YEREL

DİSİPLİNLERARASI PROJE PAZARI BAŞLADI
Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK UYARISI
Tekman'da tarım ve hayvancılık gelişiyor
YEREL

TEKMAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK GELİŞİYOR
TYB Erzurum Şubesi'nden Kitap Fuarında şiir gecesi
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN KİTAP FUARINDA ŞİİR GECESİ
Erzurum'da ilkokul öğrencileri Camii'de buluştu
YEREL

ERZURUM'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ CAMİİ'DE BULUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...