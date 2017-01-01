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15 Temmuz Şehitleri için fidanlar dikildi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği eski Mareşal Çakmak Askeri yeni Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi bahçesine Erzurum KHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan'ın katıldığı etkinlikte, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan 249 şehit için fidanlar dikildi.

Hatıra Fidanlığın da düzenlenen etkinlikte konuşan Erzurum KHK Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, "Darbe girişimi büyük bir gerçeklik içerisinde en şiddetli şekilde gerçekleşti. Bunu unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Erdoğan; Gençlerimizin özellikle o gün yaşanan hadiseleri, ülkenin geleceğiyle irtibatlandırıp çok iyi değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine karşı kahramanca mücadele edip şehit olan 249 şehidimiz için hatıra fidanlığı oluşturduklarını, bundan büyük bir onur duyduklarını anlattı.

15 Temmuz şehitleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hulki Aşır ise kalıcı ve anımsatıcı bırakacak böyle bir etkinliği düzenlemekten onur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, Başhekim Dr. Hulki Aşır, KHK Mali hizmetler Başkanı Metin Tekin, İdari Hizmetler Başkanı Ayhan Kul, Mareşal Çakmak Hastanesi Müdürü Fatih Turan VE Mareşal Çakma Hastanesi personelleri ilk olarak şehitlerimiz; Ömer Halis Demir, Necati Şahin, Murat Ellik, Şenol Sağman, Yakup Sürücü, Oğuzhan Yaşar, Fethi Sekin adlarının yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturdu.

(ÖB-ÖB-Y)



08.05.2017 14:35:51 TSI

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