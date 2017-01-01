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Genç'te kentsel dönüşüm başlıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:27
Genç'te kentsel dönüşüm başlıyor
Genç'te kentsel dönüşüm başlıyor

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, kentsel dönüşüm uygulamasının başladığı bildirildi.
Genç ilçesinde uyuşturucu madde kullananların mesleki haline gelen metruk yapılar ile iskan vasfını yitirmiş alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim projesiyle dönüştürülecek. Genç Belediyesi Başkanı Hadi Topraktan yeniden revize edilen belediye imar planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İmar planının, daralma ve çarpık yapılaşmayı önleme adına yeniden revize edildiğini belirten Topraktan, "İmar planımızın modern kentleşme ve hizmet sunumu baz alınarak ilçemiz genelindeki iskan vasfını yitirmiş altyapı itibariyle kanal, su gibi hizmette beklenen sonucu alamadığımız alanlarda kentsel dönüşüm projesi uygulaması başlatılmıştır" dedi.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesinin ilk etapta cezaevi ve afet konutları ile bölgede yer alan çarpık yapılar için uygulanacağını vurgulayan Topraktan, "Bu bağlamda bu yerleşim yerlerinde ikamet eden hak sahipleri ile Mayıs ayının son haftasında bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Bilgilendirme toplantısının yeri ve tarihi belediyemizce vatandaşlarımıza iletilecek"ifadelerini kullandı.
(YA-HİV-Y)

08.05.2017 14:35:59 TSI
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