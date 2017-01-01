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Derviş (Yunus Emre) sahne aldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Yunus Emre Kültür Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Hüseyin Şen'in yazdığı Süleyman Karaahmet'in oynadığı müziğini Derya İnanç'ın yaptığı Derviş (Yunus Emre) adlı, müzikli tiyatro gösterimi Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Oyun sonrası konuşan Başkan Ataç, "Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında koromuz böyle bir oyunu hazırlamış. Yunus Emre'ye sahip çıkıyoruz ama, daha çok sahip çıkmamız lazım. Yunus Emre'yi çok iyi tanıtamıyoruz. Bu gece çok güzel bir oyun izledim. Belediye adına herkese teşekkür ediyorum. Dilerim bu oyunu birkaç defa daha tekrarlarız. Eskişehirliler daha çok izler ve Yunus'un bu derinliğini daha iyi anlarlar" diye belirtti.

Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan da, "Arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Çok güzel bir oyundu. Biz de Yunus Emre gibi diyoruz ki, 'Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz'. Ben değerli başkanımıza bu tip işlerde öncülük yaptığı için teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

Başkan Ataç oyun sonrası Süleyman Karaahmet'e, Ömer Zeydan ise Derya İnanç'a çiçek takdim etti.

(MEB-MET-Y)



08.05.2017 14:36:41 TSI

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