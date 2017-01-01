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Anadolu Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı arttı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:28
Anadolu Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı arttı
Anadolu Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı arttı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı arttırıldı.
Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Olukbaşı Şubesinde, Kastamonu'nun ihtiyaçları doğrultusunda yoğun bakım yatak sayısında yüzde 30 luk artış yapıldı.
Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, hem haber servislerine konu olan hem de TBMM'nin gündemine giren Kastamonu'daki yoğun bakım yatağı sorununun giderilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi.
Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinle yaklaşık 250 bin TL'lik yatırımla erişkin yoğun bakım yatak sayısını 13 yatağa çıkarttı.
Ayrıca yoğun bakim servisinde görev alan ve hastalarla birebir ilgilenen, bu konuda iddialı hale gelmelerini sağlayan, diğer hekimlerin gözünün ve aklının da arkada kalmamasını sağlayan Anestezi Uzmanı Dr. Ahmet Gürbüz ve ekibine de müteşekkir olduklarını ifade eden hastane yönetimi, yoğun bakım hizmetlerinin ücretsiz olduğunu ve dolayısıyla bu konuda kamu hastanelerinden bir farklarının olmadığını hatırlattı.
(Vİ-İÇ)

08.05.2017 14:36:57 TSI
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