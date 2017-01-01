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Bingöl Halk oyunu ekipleri Türkiye finalinde yarışacak



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Halkoyunları Grup yarışmasına katılan Bingöl ekipleri, minikler ve gençler kategorilerinde üç ekiple Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu'nun 2016-2017 faaliyet programı kapsamında 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Adıyaman ilinde düzenlenen Halkoyunları Grup Yarışmasına 10 ekiple katılan Bingöl, üç ekiple Türkiye finaline çıktı. Geleneksel Düzenlemesiz (Otantik) ve Geleneksel Düzenlemeli (Stilize) dal minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa illeri katıldı.

Kıyasıya geçen yarışmada minikler kategorisi düzenlemesiz dalda Çevlik Halay GSK ikinci, düzenlemeli dalda Bingöl Folklor Araştırma Kulübü (BİNFAD) birinci, Gençler düzenlemesiz dalda da Bingöl Halkoyunları Araştırma Derneği (BİNHAD) ikinci olup Türkiye finaline gitmeye kazandı.

Yedi ve üzeri ekibin yarıştığı kategorilerde ilk iki ekibin finale çıktığı yarışmada, İl Özel İdaresi Spor Kulübü gençler düzenlemeli dalda ikinci, büyükler düzenlemesiz dalda da üçüncü olarak kupa aldı.

Minikler Düzenlemesiz dalda Çevlik Halay GSK ile düzenlemeli dalda BİNHAF Spor Kulübü 02-04 Haziran 2017 tarihlerinde Muğla'da, Gençler düzenlemesiz dalda ise BİNHAD Spor Kulübü de 11-13 Ağustos'ta Artvin Arhavi'de düzenlenecek Türkiye finali yarışmalarında Bingöl'ü temsil edeceği bildirildi.

(YA-HİV-Y)



08.05.2017 14:38:57 TSI

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