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50 bin kişi izledi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un kültür sanat hayatının en önemli sacayağı olan Devlet Tiyatrosu bu yıl da izleyici rekoru kırdı. 2016-2017 sezonunda sahnelenen 8 oyunu 50 bini aşkın kişi izledi. Mayıs ayı içinde de çeşitli oyunlarla bölge illeri başta olmak üzere birçok kente turneye çıkacak olan Erzurum DT ekibi, Antalya Tiyatro Festivali'ne de katılacak.

Perdelerini açtığı günden bu yana neredeyse tüm oyunları kapalı gişe olan Erzurum Devlet Tiyatrosu bu yıl da 50 bini aşkın izleyiciyle yeni bir rekor kırdı. 2016-2017 sezonunda sahnelenen Deli Bayramı, Sihirli Sirk, Ayı/Teklif, Ayrılık, Hülleci, Koleksiyoncu, Erkek Parkı ve Kapan/Sleuth oyunlarıyla tiyatro severlerin gönlünde taht kuran Erzurum Devlet Tiyatrosu sezonu kapattıktan sonra turne için hazırlıklara başladı. Mayıs ayı içinde Ayrılık, Kapan ve Sihirli Sirk oyunlarının Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'ya turneye gideceğini belirten Erzurum Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Sezai Yılmaz, 24-25 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek olan Tiyatro Festivali'ne de Kapan oyunuyla katılacaklarını söyledi.

Turne sayısı artacak

Doğu'da tiyatroya büyük bir ilgi olduğunu kaydeden Bölge Müdürü Yılmaz, "İzleyicimizle çok iyi bir iletişim içiresindeyiz. Zaten bu izleyici rakamlarına da yansıyor. Her geçen yıl artan bir kitlemiz var. Bu da çok bizi çok mutlu ediyor. Biz de bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyoruz. Öyle ki bu aydan itibaren turnelerimize ağırlık vereceğiz. Doğu'da birçok il başta olmak üzere birçok kentte oyunlarımızı tiyatro severlerle buluşturacağız. Hatta Hınıs ve Aşkale ilçelerinde de gösterimlerimiz olacak. Bununla birlikte önümüzdeki dönemden itibaren hem turnelerimizi artıracağız hem de daha fazla oyun gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

İşte o oyunlar:

Ayrılık

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 2016-2017 sezonunda sahnelediği ve turneye çıkacak oyunlardan biri Ayrılık. Cengiz Toraman ve Nazlı Polattaş'ın rol aldığı oyunun konusu şöyle: Evliliklerine son vermiş olan bir çift, bir araya geldikleri bir gün, eski yaşamlarını tartışırlar. Bu tartışma, birlikte oldukları günlerdeki davranışlarının bütün çelişkilerini, gülünçlüklerini ortaya koyar. Ayrılık, çağımız insanını anlatan, iki kişilik ironi dolu bir güldürü.

Kapan

Anthony Shaffer'in kaleme aldığı oyunda Erzurum Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürlüğü'ne getirilen Sezai Yılmaz ile birlikte sahnede rol alan Gökhan Kocaoğlu aynı zamanda oyunu yönetiyor. Polisiye - gerilim romanlarıyla ilgilenen ünlü gizemli yazar Andrew Wyke, bir gün eski eşinin sevgilisi Milo Tindle'ı bir anlaşma yapmak üzere evine çağırır. Milo'yu şaşkın eden bu anlaşma teklifi, Andrew'ın sürprizlerle dolu şaşırtıcı dünyası için sadece bir oyundur. Ve bu oyun başka sürprizleri de beraberinde getirir. Kurmaca ve gerçek arasında gidip gelen, komedi ve gerilimi gittikçe yükselen Kapan (Sleuth) ünlü İngiliz yazar Anthony Shaffer'in Tony ödüllü bir eseridir. Tüm dünyada çok kere sahnelenen bu oyun, ayrıca iki farklı versiyonuyla da sinema klasikleri arasına girmiştir.

Sihirli Sirk

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun bu sezondaki çocuk oyunu ise Sihirli Sirk. Özge Aslan Okumuş'un yönettiği ve Melih Karaman ile birlikte yazdığı 'Sihirli Sirk'in dekor ve kostümleri Mehmet Ali Zeren, ışık tasarımı Rahmi Ozan, müziği ise Ömer Arslan'a ait. Okumuş ile Samet Talayman, Gülsüm Yalçın, Taner Köse, Ömer Menteşe, Oğuzhan Vartolioğlu, Özlem Millici, Fazıl Aksakal ve Alev Mercan'ın rol aldığı oyunda, iki sakar palyaçonun sirke iş başvurusunda bulunması ve burada yaşadıkları komik ve duygusal olaylar anlatılıyor.

Sezai Yılmaz kimdir?

Yakın bir zamanda yapılan değişiklikle Erzurum Devlet Tiyatroları Bölge Müdürlüğü'ne başarılı oyuncu Sezai Yılmaz getirildi. Rol aldığı birçok oyunda sahnede adeta devleşen Sezai Yılmaz, TRT'nin 50'nci yılı ve Türk sinemasının 100. Yılı'nı taçlandırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında çekilen 'Adı: Yunus' adlı filmde de 'Gardiyan Oktay' rolünü üstlenmişti. Bu arada Yılmaz, Show TV'de yayınlanan Nazlı Yarim adlı dizisinde rol almıştı.

1978 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aşkale, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1998 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi sahne sanatları oyunculuk bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Aynı yıl Erzurum Devlet Tiyatrosunda mezun sanatçı statüsünde çalışmaya başladı. 2010 yılında Devlet Tiyatrolarının açmış olduğu sınavı kazanarak, sanatçı statüsünde göreve başladı. 2017 yılında Bölge Müdürlüğüne getirildi. Bugüne kadar birçok oyunda görev aldı. Bazı oyunlar Memurin fasl-ı, Scapin' in dolapları, Kafkas tebeşir dairesi, Çıkmaz sokak çocukları, Seksen günde devr-i alem, Deli İbrahim, Medea ve Kapan ilgiyle izlendi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(ERZ-AT-Y)



08.05.2017 14:40:42 TSI

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