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Anneler Günü alışverişine hediye



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Bazı alışveriş merkezleri Anneler Günü alışverişlerine özel hediyeler veriyor.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Anneler Günü'ne özel kampanya düzenledi. 10-14 Mayıs tarihleri arasında 150 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese AVM'deki bir mağaza 3'lü dekoratif kutu hediye ediyor.

Yeşilyurt AVM'den Anneler Günü'ne özel düzenlenen kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, "10-14 Mayıs tarihleri arasında, AVM içerisinde bulunan mağaza veya kiosklardan, kampanya süresi boyunca toplamda ya da tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapmak ve danışma noktasında kampanyaya katılmak yeterli olacak. Annesini mutlu etmek isteyen herkesi 10-14 Mayıs tarihleri arasında Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezine davet ediyoruz. Ayrıca, AVM'deki mağazalardan alışveriş yapan Lucky Card'lı ziyaretçilerimiz mağazalarımızdan yapılan alışverişin faturasını danışma noktasından işleterek puanlarını biriktirebiliyor ve birbirinden güzel hediyelerin sahibi oluyor" denildi.

(SAM-SLH-Y)



08.05.2017 14:44:00 TSI

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