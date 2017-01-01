ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KYK voleybol şampiyonu Hubbi Hatun Kız Yurdu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:42
KYK voleybol şampiyonu Hubbi Hatun Kız Yurdu
KYK voleybol şampiyonu Hubbi Hatun Kız Yurdu

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - 06-07 Mayıs tarihlerinde düzenlenen KYK kız yurtları arasında voleybol turnuvasının şampiyonu Hubbi Hatun Kız Yurdu oldu.
Karabük Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren müsabakaların son gününde Asiye Hatun Yurdu, Taşkent Yurdunu 3-1, Hubbi Hatun Yurdu, Katip Çelebi Yurdunu 3-1'lik skorlarla mağlup etti.
Turnuva sonunda Hubbi Hatun birinci, Katip Çelebi ikinci, Taşkent Yurdu üçüncü ve Asiye Hatun Yurdu ise dördüncü oldu.
Takımlara ödüllerini KYK İl Müdürü Kadir Öztürk ,Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Yenice Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Köseoğlu ve KYK Şube Müdürü Nurşen Köseoğlu takdim etti.
(YE-YE-Y)

08.05.2017 14:50:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KBÜ, 21. ETAK Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
YEREL

KBÜ, 21. ETAK TOPLANTISI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Karabük'te &quot;Doğum Sempozyumu&quot;
YEREL

KARABÜK'TE "DOĞUM SEMPOZYUMU"
Göktepe Ağası, Kardemir Karabükspor'un
YEREL

GÖKTEPE AĞASI, KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN
Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR, OSMANLISPOR MAÇINA HAZIR
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...