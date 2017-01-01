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KYK voleybol şampiyonu Hubbi Hatun Kız Yurdu



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - 06-07 Mayıs tarihlerinde düzenlenen KYK kız yurtları arasında voleybol turnuvasının şampiyonu Hubbi Hatun Kız Yurdu oldu.

Karabük Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen ve iki gün süren müsabakaların son gününde Asiye Hatun Yurdu, Taşkent Yurdunu 3-1, Hubbi Hatun Yurdu, Katip Çelebi Yurdunu 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Turnuva sonunda Hubbi Hatun birinci, Katip Çelebi ikinci, Taşkent Yurdu üçüncü ve Asiye Hatun Yurdu ise dördüncü oldu.

Takımlara ödüllerini KYK İl Müdürü Kadir Öztürk ,Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Yenice Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Köseoğlu ve KYK Şube Müdürü Nurşen Köseoğlu takdim etti.

(YE-YE-Y)



08.05.2017 14:50:32 TSI

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