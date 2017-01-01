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TÜGVA Kozan Temsilciliği kuruldu



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan Temsilciliği kuruldu.

TÜGVA Kozan Temsilcisi Mustafa Gümüş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Gençlik Vakfı'nın dünya üzerinde iyi ve güzel dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil gençlik vakfı olduğunu söyledi. TÜGVA'nın, geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalıştığını belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"Özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençlerin, yeni nesil projeler hazırlarken kendilerini geliştirdikleri bir vakıf kültürüne sahiptir. Adalet, ahlak, birlik, iyilik ve özgürlük değerlerini benimsemiş gönüllü gençleri ile daha iyi bir dünya hayaliyle çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmektedir. Misyonumuz gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak. Vizyonumuz medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren bir vakıf olmaktır. Vakfımızın 78 ilde temsilcilikleri bulunmaktadır. Kozan TÜGVA Temsilciliği olarak; ilçemizin, ülkemizin ve ümmetin gençlerine ve geleceğimize hizmet etmekten başka hiçbir amaç gütmüyoruz. Bizim için en büyük amaç bu yolda hizmet etmek ve Allah'ın rızasını kazanmaktır."

TÜGVA Kozan Temsilciliği yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: "Mustafa Gümüş, Tolga Fatih Bilgili, Burak Kara, Özgün Çoban, Yaser Topaloğlu, Selman Bucak, Zeynal Aydın, Mustafa Kaan Cengiz, Tacettin Kuruoğlu, Atime Özkan, Özgür Batuge ve Ömer Atıcı."

(EMR-Y)



08.05.2017 14:51:25 TSI

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