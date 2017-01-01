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Geleceği yazacak kadınlar aranıyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - TOBB ve bir GSM operatördü tarafından, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik hayata geçirilen, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesini Samsun'da da uygulanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadın girişimciliğini geliştirmek adına, bir GSM operatörü işbirliği ile, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "Geleceği Yazan Kadınlar" aralarında Samsun'un da bulunduğu 15 ilde projesini başlattı. Proje hakkında bilgi veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu proje ile mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen kadınların yazılım konusunda eğitilerek mobil uygulamaları geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak hedeflenmektedir" dedi.



Başarılı projeler ödüllendirilecek

Projeye 18 yaşından büyük en az lise mezunu kadınların başvurabildiği belirten Murzioğlu, "Proje, Samsun'un da dahil olduğu 15 ilde uygulanıyor. Proje kapsamında 3 Haziran 2017-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olmak üzere eğitimler verilecek. Eğitim sonrasında Turkcell'in teknik danışmanlığında projeler üretilmesi hedeflenmektedir. Daha sonra ise, söz konusu projeler değerlendirilerek il birincileri belirlenecek, akabinde 15 ilin birincilerinin katılımıyla İstanbul'da TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO'su Sayın Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Sayın Evrim Aras'ın jüri üyesi olduğu programla final düzenlenecektir. Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı kazanacak. Ayrıca, kendi illerinde de teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı elde edecek" diye konuştu.

Söz konusu programa başvurular internet üzerinden 15 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılabilecek.

(SAM-SLH-Y)



08.05.2017 14:51:33 TSI

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