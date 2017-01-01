ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Geleceği yazacak kadınlar aranıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:43
Geleceği yazacak kadınlar aranıyor
Geleceği yazacak kadınlar aranıyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - TOBB ve bir GSM operatördü tarafından, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik hayata geçirilen, "Geleceği Yazan Kadınlar" projesini Samsun'da da uygulanacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadın girişimciliğini geliştirmek adına, bir GSM operatörü işbirliği ile, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "Geleceği Yazan Kadınlar" aralarında Samsun'un da bulunduğu 15 ilde projesini başlattı. Proje hakkında bilgi veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu proje ile mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen kadınların yazılım konusunda eğitilerek mobil uygulamaları geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak hedeflenmektedir" dedi.

Başarılı projeler ödüllendirilecek
Projeye 18 yaşından büyük en az lise mezunu kadınların başvurabildiği belirten Murzioğlu, "Proje, Samsun'un da dahil olduğu 15 ilde uygulanıyor. Proje kapsamında 3 Haziran 2017-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olmak üzere eğitimler verilecek. Eğitim sonrasında Turkcell'in teknik danışmanlığında projeler üretilmesi hedeflenmektedir. Daha sonra ise, söz konusu projeler değerlendirilerek il birincileri belirlenecek, akabinde 15 ilin birincilerinin katılımıyla İstanbul'da TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO'su Sayın Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Sayın Evrim Aras'ın jüri üyesi olduğu programla final düzenlenecektir. Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı kazanacak. Ayrıca, kendi illerinde de teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı elde edecek" diye konuştu.
Söz konusu programa başvurular internet üzerinden 15 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılabilecek.
(SAM-SLH-Y)

08.05.2017 14:51:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anneler Günü alışverişine hediye
YEREL

ANNELER GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE HEDİYE
19 Mayıs'ta &quot;Sağlık İçin Hareket Et&quot; bisiklet turu
YEREL

19 MAYIS'TA "SAĞLIK İÇİN HAREKET ET" BİSİKLET TURU
Samsunspor'da galibiyet sevinci
YEREL

SAMSUNSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'daki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Letonya'yı gezdi
YEREL

BAFRA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ LETONYA'YI GEZDİ
İlkadım THM Çocuk Korosu büyüledi
YEREL

İLKADIM THM ÇOCUK KOROSU BÜYÜLEDİ
SASKİ'den 24,5 milyon liralık dev proje
YEREL

SASKİ'DEN 24,5 MİLYON LİRALIK DEV PROJE
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

MMO'da deneyim paylaşımı
YEREL

MMO'DA DENEYİM PAYLAŞIMI
Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNEK TELEF OLDU
Bedir: &quot;Ecdadımızdan gelen eski eserlere sahip çıkıyoruz&quot;
YEREL

BEDİR: "ECDADIMIZDAN GELEN ESKİ ESERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Yaralı kartal tedavi altına alındı
YEREL

YARALI KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI
FETÖ/PDY soruşturmasında 4 eski kaymakama gözaltı
YEREL

FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 ESKİ KAYMAKAMA GÖZALTI
Bolluk ve bereket duası yağış getirdi
YEREL

BOLLUK VE BEREKET DUASI YAĞIŞ GETİRDİ
Samsun'da cinayet: 2 ölü
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET: 2 ÖLÜ

Samsun'da cinayet
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET
GÜNCELLEME - Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
ANALİG Yıldızlar Türkiye Sutopu Şampiyonası
YEREL

ANALİG YILDIZLAR TÜRKİYE SUTOPU ŞAMPİYONASI
Samsun'da kaybolan alzaymır hastası gazi bulundu
YEREL

SAMSUN'DA KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI GAZİ BULUNDU
Tekkeköy Belediyesinden estetik dokunuş
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİNDEN ESTETİK DOKUNUŞ
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 5 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...