'Bir Kitabın Kırk Yılı, Tekkeler ve Zaviyeler' sergisi ve gecesi
- Osmangazi'den Prof. Dr. Mustafa Kara'ya vefa gecesi
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Bir Vefadır Yaşamak' adlı programda, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara anıldı.
Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, 'Bir Kitabın Kırk Yılı, Tekkeler ve Zaviyeler' adındaki sergi açılışıyla başladı. Prof. Dr. Mustafa Kara'nın 40 yıl önce yazmış olduğu Tekkeler ve Zaviyeler adlı kitabı ile diğer 61 kitabının yer aldığı sergi, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın iştirakiyle açıldı. Anma programına ayrıca; Bursa İl Kültür Müdürü Dr. Abdullah Damar, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şube Başkanı Mehmet Çağan Azizoğlu, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak birçok kültürel etkinliğimiz ve faaliyetimiz var. Bu faaliyetlerimizin yürütülmesinde hocalarımız da bizlere destek veriyor. Ancak, Prof. Dr. Mustafa Kara hocamız sürekli bizlerle birlikte. Bizim kültür yönümüzü Bursa dışına taşıyan ve kültür merkezlerimizin aktif hale gelmesinde ciddi emeği olan bir hocamız. Bu vesileyle de kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmak için gece gündüz koştururken, hocamız da aynı şekilde vatandaşlara daha güzel kültürel hizmetler sunmak için bizlerle birlikte koşturuyor. Bugün hocamızın sergisinin açılışını yaptık. Hocamızın 40 yıl önce yazmış olduğu Tekkeler ve Zaviyeler adlı kitabı ile diğer kaleme aldığı 61 kitap bu sergide yer alıyor. Kendisine bu anlamda bir hediyem olacak. Kitabının kırkıncı yılı dolayısıyla ben de kendisine 40 yıllık hatırı temsilen fincan takımı hediye ediyorum. Allah sağlık, afiyet versin" dedi.
Hayatta olan ilim insanları ve hocaları anmak adına düzenlenen 'Bir Vefadır Yaşamak' adlı programın moderatörlüğünü Mustafa Baki Efe yaparken, Ezel Erverdi, M. Safiyüddin Erhan, Prof. Dr. İsmail Kara, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal, Dr. Sefer Özdemir, Doç. Dr. Fatih M. Şeker, Doç. Dr. M. Fatih Birgül, Burhan Eren ve Yusuf Bilal Kara konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, sunum eşliğinde Prof. Dr. Mustafa Kara ile alakalı hatıralarını paylaştı.
(MŞ)
08.05.2017 14:52:00 TSI
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