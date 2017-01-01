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Bahçecik Mahallesi Taziye Evinin yapımı sürüyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Bahçecik Mahallesinde yapımına başlanan taziyenin yapım sürüyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen 'Her Mahallede Bir Taziye Evi' projesi kapsamında Bahçecik Mahallesi'ne yapılan taziye evinin kaba inşa çalışması hızla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mevcut taziye evinin yetersiz olmasından dolayı Bahçecik Mahallesi'ne toplam 480 metrekarelik alana bayan ve erkekler için iki katlı yeni bir taziye evi inşa edileceğini ve 2-3 ay içerisinde bu taziye evini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

(AHM)



08.05.2017 14:52:47 TSI

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