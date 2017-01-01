Karaisalı'da 500 kadına ücretsiz kanser taraması
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapılıyor.
Adana Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi ilçe merkezinde bulunan belediye çok amaçlı toplantı salonu önünde, 40 ile 69 yaş arası kadınlara yönelik mamografi tırında meme kanseri taraması gerçekleştiriyor.
Karaisalı Toplum Sağlığı'ndan yapılan açıklamada, şuana kadar 500 kadına kanser taraması yapıldığını belirtildi.
(ADN-Y)
08.05.2017 14:55:49 TSI
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